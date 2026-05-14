Jika Anda Ingin Berdamai dengan Diri Sendiri Seiring Bertambahnya Usia, Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Ada satu hal yang sering disadari banyak orang ketika usia bertambah: hidup ternyata tidak sesederhana mengejar pencapaian. Setelah melewati berbagai fase—gagal, berhasil, kehilangan, mencintai, kecewa—kita mulai memahami bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada sekadar validasi dari luar.



Namun, berdamai dengan diri sendiri bukan sesuatu yang terjadi otomatis hanya karena usia bertambah. Banyak orang tetap merasa gelisah, mudah marah, iri, atau terus menyalahkan diri sendiri meski sudah memasuki usia matang. Alasannya sederhana: mereka masih mempertahankan pola perilaku lama yang diam-diam menguras ketenangan mental.



Psikologi modern menunjukkan bahwa kualitas hidup emosional seseorang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir dan pola perilaku sehari-hari. Semakin kita mampu melepaskan kebiasaan yang merusak kesehatan mental, semakin besar peluang untuk menjalani hidup dengan lebih ringan dan damai.



Dilansir dari Expert Editor, jika Anda ingin menikmati hidup dengan hati yang lebih tenang seiring bertambahnya usia, mungkin sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal pada delapan perilaku berikut ini.



1. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa mengkritik diri sendiri akan membuat mereka menjadi lebih baik. Padahal dalam banyak kasus, kritik internal yang berlebihan justru melahirkan rasa tidak pernah cukup.



Anda mungkin sering berkata pada diri sendiri:



“Aku seharusnya bisa lebih sukses.”

“Kenapa aku selalu gagal?”

“Orang lain lebih hebat dariku.”



Sekilas terdengar seperti motivasi, tetapi sebenarnya ini adalah bentuk self-criticism yang melelahkan secara emosional.



Psikologi menjelaskan bahwa orang yang terus menghukum dirinya sendiri cenderung mengalami kecemasan lebih tinggi dan kepuasan hidup yang lebih rendah. Sebaliknya, self-compassion atau kemampuan memperlakukan diri dengan lebih lembut terbukti membantu seseorang lebih resilien menghadapi tekanan hidup.



Berdamai dengan diri sendiri dimulai ketika Anda berhenti menjadikan diri sendiri sebagai musuh utama.



Bukan berarti berhenti berkembang, melainkan memahami bahwa manusia memang tidak sempurna.



2. Membandingkan Hidup dengan Orang Lain



Di era media sosial, kebiasaan membandingkan diri menjadi semakin sulit dihindari. Kita melihat orang lain menikah, membeli rumah, traveling, punya karier cemerlang, atau terlihat sangat bahagia. Tanpa sadar kita mulai merasa tertinggal.



Padahal yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka.



Psikologi sosial menyebut fenomena ini sebagai social comparison. Dalam kadar tertentu, membandingkan diri memang alami. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, hal itu dapat menghancurkan rasa syukur dan membuat seseorang kehilangan penghargaan terhadap hidupnya sendiri.



Semakin dewasa, Anda akan menyadari bahwa hidup bukan perlombaan dengan garis akhir yang sama.



Ada orang yang sukses di usia 25 dan hancur di usia 40. Ada yang terlambat menemukan jalannya tetapi akhirnya hidup jauh lebih bahagia.



Kedamaian muncul ketika Anda fokus pada perjalanan sendiri, bukan sibuk mengukur hidup berdasarkan standar orang lain.



3. Memendam Emosi Terlalu Lama



Banyak orang diajarkan untuk “kuat” dengan cara menahan emosi. Jangan menangis. Jangan marah. Jangan terlihat lemah.



Akibatnya, mereka terbiasa menyimpan luka sendirian.



Padahal emosi yang ditekan tidak benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat—menjadi stres, ledakan amarah, kecemasan, bahkan kelelahan mental.



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan mengenali dan mengekspresikan emosi secara sehat merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis.



Berdamai dengan diri sendiri berarti memberi ruang bagi emosi untuk hadir tanpa rasa malu.



Tidak apa-apa merasa sedih.

Tidak apa-apa kecewa.

Tidak apa-apa mengakui bahwa Anda lelah.



Menerima emosi bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan emosional.



4. Berusaha Menyenangkan Semua Orang



Salah satu sumber kelelahan terbesar dalam hidup adalah kebutuhan untuk terus disukai semua orang.



Orang yang terlalu people-pleasing sering berkata “iya” padahal ingin menolak. Mereka takut mengecewakan orang lain, takut dianggap buruk, atau takut ditinggalkan.



Masalahnya, ketika Anda terus mengorbankan diri demi kenyamanan orang lain, perlahan Anda kehilangan hubungan yang sehat dengan diri sendiri.



Psikologi menyebut bahwa kebutuhan berlebihan akan validasi eksternal dapat menyebabkan stres kronis dan identitas diri yang rapuh.



Semakin bertambah usia, semakin penting memahami bahwa:



Anda tidak bisa membuat semua orang menyukai Anda.

Tidak semua orang akan mengerti Anda.

Dan itu bukan masalah besar.



Kedamaian muncul ketika Anda mulai menghormati kebutuhan dan batas diri sendiri.



5. Terus Menghidupkan Penyesalan Masa Lalu



Banyak orang hidup di masa kini tetapi pikirannya terus kembali ke masa lalu.



Mereka menyesali keputusan lama:



pekerjaan yang diambil,

hubungan yang gagal,

kesempatan yang hilang,

atau kesalahan yang pernah dilakukan.



Sesekali refleksi memang baik. Tetapi terus-menerus mengulang penyesalan hanya akan menciptakan beban mental yang tidak ada habisnya.



Dalam psikologi, ini sering disebut rumination—kebiasaan memikirkan masalah berulang kali tanpa solusi nyata. Rumination berkaitan erat dengan depresi dan kecemasan.



Orang yang lebih damai biasanya memahami satu hal penting:

masa lalu tidak bisa diubah, tetapi hubungan kita terhadap masa lalu bisa diubah.



Alih-alih terus menghukum diri, mereka memilih mengambil pelajaran lalu melanjutkan hidup.



6. Mengukur Harga Diri dari Pencapaian



Masyarakat sering mengajarkan bahwa nilai diri seseorang ditentukan oleh:



jabatan,

penghasilan,

status sosial,

penampilan,

atau pencapaian tertentu.



Akibatnya, banyak orang merasa dirinya berharga hanya ketika berhasil.



Ketika gagal, mereka merasa tidak layak.



Padahal psikologi menekankan bahwa self-worth yang sehat tidak boleh sepenuhnya bergantung pada prestasi eksternal. Jika harga diri hanya berasal dari pencapaian, hidup akan terasa seperti perlombaan tanpa akhir.



Selalu ada target baru.

Selalu ada orang yang lebih sukses.



Berdamai dengan diri sendiri berarti memahami bahwa Anda tetap bernilai bahkan ketika sedang tidak produktif, tidak sempurna, atau belum mencapai semua target hidup.



Nilai manusia tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari keberadaannya sebagai pribadi.



7. Takut Menjadi Diri Sendiri



Banyak orang menjalani hidup berdasarkan ekspektasi lingkungan:



harus seperti ini,

harus terlihat sukses,

harus mengikuti standar tertentu,

harus memenuhi harapan keluarga atau masyarakat.



Lama-kelamaan mereka kehilangan jati diri.



Psikologi humanistik menekankan pentingnya authenticity—kemampuan hidup sesuai nilai dan identitas diri sendiri. Orang yang autentik cenderung memiliki kesejahteraan psikologis lebih tinggi dibanding mereka yang terus memakai “topeng sosial”.



Semakin dewasa, Anda mungkin mulai sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk terus berpura-pura.



Menjadi diri sendiri memang tidak selalu nyaman.

Kadang ada penolakan.

Kadang ada kritik.



Tetapi hidup yang autentik jauh lebih damai daripada hidup demi memenuhi ekspektasi semua orang.



8. Sulit Memaafkan Diri Sendiri



Ini mungkin salah satu perilaku paling berat untuk dilepaskan.



Banyak orang bisa memaafkan orang lain, tetapi tidak dirinya sendiri.



Mereka terus membawa rasa bersalah bertahun-tahun:



atas kesalahan masa lalu,

keputusan buruk,

kegagalan,

atau hal-hal yang sebenarnya sudah tidak bisa diperbaiki lagi.



Padahal memaafkan diri sendiri bukan berarti membenarkan kesalahan. Itu berarti mengakui bahwa Anda adalah manusia yang bisa salah, belajar, lalu tumbuh.



Dalam psikologi, self-forgiveness berkaitan erat dengan kesehatan mental yang lebih baik, stres yang lebih rendah, dan hubungan interpersonal yang lebih sehat.



Kedamaian batin sering kali datang bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena kita berhenti terus menghukum diri sendiri.



Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hidup yang sempurna, melainkan dari hati yang lebih ringan.



Dan hati yang ringan lahir ketika kita perlahan melepaskan pola-pola yang selama ini menyiksa diri sendiri.



Mungkin Anda tidak bisa langsung berubah dalam semalam. Tidak apa-apa.



Yang penting adalah mulai sadar:



mana kebiasaan yang menumbuhkan kedamaian,

dan mana yang justru mencuri ketenangan hidup Anda.



Karena pada akhirnya, salah satu bentuk kedewasaan terbesar adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri dengan lebih utuh—dengan segala kekurangan, luka, dan proses yang masih berjalan.



