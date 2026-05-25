Seni Menjadi Misterius: 10 Perilaku yang Membuat Orang Selalu Penasaran Tentang Anda

JawaPos.com - Di era media sosial dan komunikasi serba cepat, hampir semua orang berlomba-lomba untuk terlihat, terdengar, dan diketahui. Banyak orang merasa harus membagikan semua hal tentang dirinya: apa yang dipikirkan, ke mana pergi, siapa yang ditemui, bahkan apa yang dirasakan setiap jam.

Namun ironisnya, semakin seseorang membuka seluruh dirinya tanpa batas, semakin cepat pula orang lain kehilangan rasa penasaran.

Sebaliknya, ada tipe orang yang justru meninggalkan kesan mendalam tanpa banyak bicara. Mereka tidak selalu paling ramai, paling populer, atau paling aktif di media sosial. Tetapi entah mengapa, orang-orang terus memikirkan mereka. Kehadiran mereka terasa berbeda. Mereka sulit ditebak, namun tidak dingin. Mereka menarik, tetapi tidak mencari perhatian.

Itulah seni menjadi misterius.

Menjadi misterius bukan berarti berpura-pura dingin, memainkan perasaan orang lain, atau sengaja membuat semua orang bingung. Misterius yang sehat adalah kemampuan menjaga kedalaman diri sehingga orang lain tidak bisa langsung membaca seluruh isi pikiran, tujuan, dan kehidupan Anda.

Orang yang memiliki aura misterius biasanya memancarkan tiga hal sekaligus:

Ketenangan

Kendali diri

Kedalaman karakter

Dan menariknya, aura seperti ini tidak lahir dari penampilan semata. Ia muncul dari perilaku sehari-hari.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (21/5), terdapat 10 perilaku yang membuat orang selalu penasaran tentang Anda.