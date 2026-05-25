8 Perilaku yang Menjelaskan Mengapa Orang Baik Terkadang Tidak Memiliki Teman Dekat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang yang kesepian adalah orang yang sulit disukai. Faktanya, banyak orang yang dikenal baik hati, sopan, dan selalu membantu justru sering merasa tidak memiliki teman dekat yang benar-benar memahami mereka.

Ini terdengar bertentangan. Bukankah orang baik biasanya mudah disukai?

Menurut psikologi, jawabannya tidak sesederhana itu. Menjadi pribadi yang baik tidak selalu otomatis menciptakan kedekatan emosional. Ada perilaku tertentu yang tanpa disadari justru membuat seseorang sulit membangun hubungan pertemanan yang dalam dan autentik.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (21/5), terdapat delapan perilaku yang menjelaskan mengapa orang baik terkadang tidak memiliki teman dekat.

1. Terlalu Fokus Menyenangkan Orang Lain

Orang yang baik sering kali terbiasa memprioritaskan kebutuhan orang lain dibanding dirinya sendiri. Mereka takut mengecewakan, takut dianggap egois, dan berusaha selalu hadir untuk semua orang.

Namun dalam hubungan pertemanan, terlalu sering “mengalah” bisa menciptakan jarak emosional.

Mengapa? Karena hubungan dekat membutuhkan kejujuran, bukan sekadar keramahan. Ketika seseorang terus-menerus menyesuaikan diri demi menyenangkan orang lain, teman-temannya mungkin merasa mereka tidak benar-benar mengenal dirinya yang asli.

Psikologi menyebut fenomena ini sebagai people-pleasing behavior, yaitu kecenderungan mencari penerimaan dengan mengorbankan kebutuhan pribadi.