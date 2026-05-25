8 Perilaku yang Menjelaskan Mengapa Orang Baik Terkadang Tidak Memiliki Teman Dekat Menurut Psikologi

seseorang yang tidak memiliki teman dekat./Magnific/benzoix
JawaPos.com - Tidak semua orang yang kesepian adalah orang yang sulit disukai. Faktanya, banyak orang yang dikenal baik hati, sopan, dan selalu membantu justru sering merasa tidak memiliki teman dekat yang benar-benar memahami mereka.
Ini terdengar bertentangan. Bukankah orang baik biasanya mudah disukai?
Menurut psikologi, jawabannya tidak sesederhana itu. Menjadi pribadi yang baik tidak selalu otomatis menciptakan kedekatan emosional. Ada perilaku tertentu yang tanpa disadari justru membuat seseorang sulit membangun hubungan pertemanan yang dalam dan autentik.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (21/5), terdapat delapan perilaku yang menjelaskan mengapa orang baik terkadang tidak memiliki teman dekat.
1. Terlalu Fokus Menyenangkan Orang Lain
Orang yang baik sering kali terbiasa memprioritaskan kebutuhan orang lain dibanding dirinya sendiri. Mereka takut mengecewakan, takut dianggap egois, dan berusaha selalu hadir untuk semua orang.
Namun dalam hubungan pertemanan, terlalu sering “mengalah” bisa menciptakan jarak emosional.
Mengapa? Karena hubungan dekat membutuhkan kejujuran, bukan sekadar keramahan. Ketika seseorang terus-menerus menyesuaikan diri demi menyenangkan orang lain, teman-temannya mungkin merasa mereka tidak benar-benar mengenal dirinya yang asli.
Psikologi menyebut fenomena ini sebagai people-pleasing behavior, yaitu kecenderungan mencari penerimaan dengan mengorbankan kebutuhan pribadi.
Ironisnya, semakin seseorang berusaha disukai semua orang, semakin sulit ia membangun koneksi yang tulus dengan seseorang secara mendalam.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik