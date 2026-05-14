6 Kesalahan Mencuci Piring yang Mungkin Anda Lakukan

JawaPos.com – Mencuci piring menjadi rutinitas sederhana, tetapi bahkan dalam tugas sehari-hari ini, banyak orang melakukan kesalahan.

Kesalahan-kesalahan tersebut bisa membahayakan kesehatan dan memperpendek umur peralatan dapur.

Melansir martha stewart, berikut enam kesalahan mencuci piring yang mungkin pernah Anda lakukan.

1. Menggunakan spons kotor

Saat mencuci piring, penting untuk menggunakan spons yang bersih.

Spons yang kotor dapat mengandung bakteri dan bau tidak sedap, jika tidak dibersihkan dengan benar, spons tersebut dapat menyebarkan bakteri dan bau ke piring.

Alih-alih membersihkan, spons kotor justru menyebarkan mikroorganisme ke piring, cangkir, dan peralatan makan.

Hal ini dapat menyebabkan keracunan makanan atau infeksi usus, terutama jika peralatan makan tidak dibilas dengan air panas setelah dicuci.