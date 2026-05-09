7 Kesalahan Kebersihan yang Sering Dilakukan Tanpa Sadar dan Membuat Bau Badan Semakin Menyengat

Ilustrasi orang yang bau badan. (Magnific)
JawaPos.Com - Bau badan sering membuat seseorang merasa kurang percaya diri saat beraktivitas atau berada di dekat orang lain.
Banyak orang langsung mengira penyebabnya hanya karena keringat berlebih, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.
Dalam banyak kasus, bau badan justru muncul akibat kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disadari.
Tubuh manusia memang secara alami menghasilkan keringat. Namun, aroma tidak sedap biasanya muncul ketika bakteri berkembang di area tubuh yang lembap dan kurang bersih.
Karena itu, menjaga kebersihan tidak cukup hanya sekadar mandi, tetapi juga memperhatikan kebiasaan sehari-hari yang berkaitan dengan tubuh dan pakaian.
Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh kesalahan kebersihan yang sering dilakukan tanpa sadar dan membuat bau badan semakin menyengat.
1. Menggunakan Pakaian yang Belum Benar-Benar Bersih
Banyak orang merasa pakaian masih layak dipakai karena terlihat bersih dan belum terlalu kotor.
Padahal, sisa keringat dan bakteri yang menempel pada pakaian dapat menjadi penyebab utama bau badan semakin kuat.
Area seperti ketiak, punggung, dan leher sering menyerap keringat lebih banyak dibandingkan bagian tubuh lainnya.
Ketika pakaian digunakan berulang kali tanpa dicuci dengan benar, bakteri akan berkembang lebih cepat.
Masalahnya, aroma tidak sedap terkadang tidak langsung terasa saat pakaian dipakai kembali.
Namun, setelah tubuh mulai berkeringat, bau tersebut perlahan muncul dan bercampur dengan aroma tubuh.
Kebiasaan menggunakan pakaian yang kurang bersih membuat tubuh terasa tidak segar meskipun seseorang sudah mandi sebelumnya.
2. Tidak Mengeringkan Tubuh dengan Baik Setelah Mandi
