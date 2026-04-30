11 Kebiasaan Gen Z yang Sering Diejek Tapi Baik untuk Kesehatan Mental Menurut Psikologi

JawaPos.com – Gen Z sering kali menjadi sasaran kritik dari generasi yang lebih tua karena dianggap terlalu berbeda dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

Namun psikologi modern justru mengungkap bahwa banyak dari perilaku yang dianggap aneh itu sebenarnya memiliki landasan ilmiah yang kuat dan bermanfaat.

Kesehatan mental kini menjadi prioritas utama bagi generasi muda yang tumbuh di tengah tekanan sosial dan kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Berbagai kebiasaan yang selama ini diejek ternyata mencerminkan kesadaran kolektif yang tinggi akan pentingnya keseimbangan hidup dan kesejahteraan emosional.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (30/4), Berikut adalah sebelas perilaku yang kerap ditertawakan namun ternyata menyimpan manfaat nyata bagi siapapun yang mau mencobanya tanpa prasangka.

1. Membuat vlog kehidupan sehari-hari

Merekam momen keseharian, bahkan tanpa dipublikasikan, terbukti membantu seseorang menjadi lebih hadir dan sadar terhadap pilihan-pilihan hidup yang dijalaninya.

Sebuah studi dari jurnal Personality and Social Psychology Bulletin menunjukkan bahwa mengekspresikan perasaan melalui media visual efektif mengurangi perasaan terisolasi dan tertekan.

2. Memprioritaskan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi