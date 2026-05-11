Kenapa Selalu Lelah meski Sudah Tidur 8 Jam? Cek 8 Penyebab Tak Terduga Ini!

JawaPos.com – Di tengah kehidupan yang serba cepat, banyak orang merasa waktu berjalan semakin singkat sementara energi cepat habis. Aktivitas padat, tuntutan pekerjaan, hingga kebiasaan digital membuat tubuh seolah tidak pernah benar-benar 'recharge'. Padahal, kamu mungkin sudah merasa tidur cukup setiap malam. Namun kenyataannya, bangun tidur tetap terasa lelah, kurang fokus, bahkan seperti belum benar-benar istirahat.

Melansir Alodokter dan Allianz Indonesia, kondisi ini bukan hanya soal durasi tidur, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas istirahat, gaya hidup, hingga kondisi kesehatan tertentu. Tubuh membutuhkan tidur yang benar-benar restoratif agar bisa memperbaiki sel, menyeimbangkan hormon, dan memulihkan energi. Jika salah satu faktor terganggu, rasa lelah bisa tetap muncul meski waktu tidur sudah ideal.

Berikut adalah beberapa penyebab yang perlu kamu ketahui:

1. Kualitas Tidur yang Tidak Optimal

Tidur selama 8 jam tidak selalu berarti tubuh sudah beristirahat dengan baik. Jika tidur sering terbangun, gelisah, atau tidak mencapai fase deep sleep, proses pemulihan tubuh menjadi tidak maksimal. Fase tidur dalam sangat penting untuk memperbaiki sel dan memulihkan energi. Tanpa fase ini, tubuh tetap merasa lelah meskipun secara durasi sudah cukup. Gangguan seperti sleep apnea juga bisa membuat seseorang tidak sadar sering terbangun di malam hari, sehingga kualitas tidur menurun tanpa disadari.

2. Stres dan Overthinking

Pikiran yang tidak pernah benar-benar 'mati' menjadi salah satu penyebab utama kelelahan. Stres, kecemasan, dan overthinking membuat otak tetap aktif bahkan saat tidur. Hal ini bisa menyebabkan tidur menjadi dangkal, mudah terbangun, atau dipenuhi mimpi yang melelahkan. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan istirahat yang berkualitas dan bangun dalam kondisi tidak segar.

3. Paparan Gadget Sebelum Tidur

Kebiasaan menggunakan ponsel atau menonton sebelum tidur dapat mengganggu produksi melatonin. Cahaya biru dari layar membuat otak mengira masih siang hari, sehingga tubuh sulit merasa mengantuk. Akibatnya, tidur menjadi tidak nyenyak dan ritme tidur terganggu. Ini menjadi salah satu penyebab umum kenapa banyak orang merasa lelah meski tidur cukup lama.