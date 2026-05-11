12 Rekomendasi Perpustakaan Malang yang Estetik dan Asik buat Cari Inspirasi Otentik

JawaPos.com – Malang bukan hanya dikenal sebagai kota wisata, tetapi juga sebagai kota yang kaya akan fasilitas literasi.

Berbagai perpustakaan dan taman baca tersebar di penjuru kota, mulai dari yang resmi milik pemerintah hingga yang dikelola komunitas.

Tempat-tempat ini hadir dengan koleksi buku yang beragam dan suasana yang nyaman untuk berbagai kalangan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Binus pada Minggu (10/5), berikut 12 rekomendasi perpustakaan estetik buat cari inspirasi di Malang.

1. Perpustakaan Umum Kota (Puskot)

Perpustakaan ini berdiri sejak 17 Agustus 1966 setelah gedungnya disumbangkan oleh OPS Rokok Kretek kepada Pemerintah Kota.

Resmi ditetapkan sebagai Perpustakaan Kota pada 22 Mei 1972, diresmikan oleh Walikota dan dihadiri berbagai instansi pemerintahan.

Saat ini koleksinya mencapai ribuan buku dengan ruang baca yang didesain nyaman bagi semua pengunjung.

Lokasinya berada di Jalan Besar Ijen Nomor 30A, Gading Kasri, dan buka Senin–Kamis pukul 08.30–15.30 WIB, Jumat pukul 08.00–14.30 WIB, serta Sabtu pukul 09.00–13.00 WIB.