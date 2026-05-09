10 Hal yang Sering Dibeli Orang Miskin demi Gengsi, Tetapi Justru Jarang Dilirik Orang Kaya

Ilustrasi orang yang sedang berbelanja. (Magnific)
JawaPos.Com - Kesan kaya sering kali dibentuk dari apa yang terlihat di luar. Mulai dari barang bermerek, gaya hidup mewah, hingga kebiasaan menghabiskan uang di tempat tertentu, semuanya dianggap sebagai simbol keberhasilan.
Padahal, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Banyak orang rela mengeluarkan uang besar demi terlihat mapan, sementara orang yang benar-benar kaya justru lebih berhati-hati dalam menggunakan uang mereka.
Perbedaan pola pikir inilah yang sering tidak disadari. Sebagian orang fokus pada citra, sedangkan sebagian lainnya lebih memikirkan nilai dan manfaat jangka panjang.
Akibatnya, tidak sedikit pengeluaran demi gengsi yang justru jarang dianggap penting oleh orang kaya sesungguhnya.
Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh hal yang sering dibeli demi gengsi, tetapi justru tidak terlalu menarik perhatian orang kaya.
1. Gadget Terbaru demi Terlihat Mengikuti Tren
Setiap kali muncul seri ponsel terbaru, banyak orang merasa harus segera memilikinya agar tidak dianggap ketinggalan zaman.
Padahal, fungsi utamanya sering kali tidak jauh berbeda dari perangkat sebelumnya.
Orang yang terlalu mengejar gengsi biasanya membeli gadget demi pengakuan sosial, bukan karena kebutuhan. Mereka ingin terlihat modern dan sukses di mata lingkungan sekitar.
Sebaliknya, banyak orang kaya justru menggunakan barang selama masih berfungsi dengan baik.
Fokus mereka lebih pada efisiensi dan manfaat dibandingkan sekadar mengikuti tren.
2. Pakaian Bermerek untuk Mendapat Pengakuan
Merek terkenal sering dianggap sebagai simbol status sosial. Tidak sedikit orang rela menghabiskan sebagian besar uangnya hanya untuk membeli pakaian mahal demi terlihat lebih berkelas.
Padahal, orang kaya umumnya tidak selalu merasa perlu menunjukkan kekayaan melalui logo besar atau barang mencolok.
Banyak dari mereka justru memilih pakaian yang nyaman dan sederhana.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau