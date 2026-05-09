10 Hal yang Sering Dibeli Orang Miskin demi Gengsi, Tetapi Justru Jarang Dilirik Orang Kaya

JawaPos.Com - Kesan kaya sering kali dibentuk dari apa yang terlihat di luar. Mulai dari barang bermerek, gaya hidup mewah, hingga kebiasaan menghabiskan uang di tempat tertentu, semuanya dianggap sebagai simbol keberhasilan.

Padahal, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Banyak orang rela mengeluarkan uang besar demi terlihat mapan, sementara orang yang benar-benar kaya justru lebih berhati-hati dalam menggunakan uang mereka.

Perbedaan pola pikir inilah yang sering tidak disadari. Sebagian orang fokus pada citra, sedangkan sebagian lainnya lebih memikirkan nilai dan manfaat jangka panjang.

Akibatnya, tidak sedikit pengeluaran demi gengsi yang justru jarang dianggap penting oleh orang kaya sesungguhnya.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh hal yang sering dibeli demi gengsi, tetapi justru tidak terlalu menarik perhatian orang kaya.

1. Gadget Terbaru demi Terlihat Mengikuti Tren

Setiap kali muncul seri ponsel terbaru, banyak orang merasa harus segera memilikinya agar tidak dianggap ketinggalan zaman.

Padahal, fungsi utamanya sering kali tidak jauh berbeda dari perangkat sebelumnya.

Orang yang terlalu mengejar gengsi biasanya membeli gadget demi pengakuan sosial, bukan karena kebutuhan. Mereka ingin terlihat modern dan sukses di mata lingkungan sekitar.

Sebaliknya, banyak orang kaya justru menggunakan barang selama masih berfungsi dengan baik.

Fokus mereka lebih pada efisiensi dan manfaat dibandingkan sekadar mengikuti tren.

2. Pakaian Bermerek untuk Mendapat Pengakuan

Merek terkenal sering dianggap sebagai simbol status sosial. Tidak sedikit orang rela menghabiskan sebagian besar uangnya hanya untuk membeli pakaian mahal demi terlihat lebih berkelas.

Padahal, orang kaya umumnya tidak selalu merasa perlu menunjukkan kekayaan melalui logo besar atau barang mencolok.