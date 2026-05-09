Di Balik Kehidupan Serba Berkecukupan, Berikut 8 Sifat Unik yang Sering Dimiliki Anak Orang Kaya Saat Dewasa

JawaPos.Com - Kehidupan yang serba berkecukupan sering dianggap selalu membawa kenyamanan tanpa tantangan.

Padahal, tumbuh dalam lingkungan dengan fasilitas lengkap juga membentuk pola pikir dan karakter tertentu yang berbeda dari kebanyakan orang.

Cara seseorang dibesarkan memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan, cara memandang hidup, hingga bagaimana mereka menghadapi dunia ketika dewasa.

Anak yang tumbuh dalam keluarga kaya tidak selalu memiliki sifat yang sama.

Namun, lingkungan yang penuh akses, perlindungan, dan peluang sering menciptakan pola perilaku yang khas.

Sebagian terlihat positif, sementara sebagian lainnya muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap kehidupan yang sejak awal relatif nyaman.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan sifat unik yang sering dimiliki anak orang kaya ketika mereka dewasa.

1. Lebih Percaya Diri saat Berhadapan dengan Banyak Orang

Lingkungan yang mendukung sejak kecil sering membuat mereka terbiasa berbicara dengan banyak orang dan berada di berbagai situasi sosial.

Kesempatan untuk bertemu banyak kalangan membantu membentuk rasa percaya diri yang cukup tinggi.

Mereka cenderung lebih nyaman menyampaikan pendapat dan tidak terlalu takut dinilai.

Kebiasaan ini membuat mereka terlihat lebih tenang saat menghadapi situasi baru.

Rasa percaya diri tersebut biasanya tumbuh karena sejak kecil mereka merasa memiliki ruang untuk mencoba banyak hal tanpa terlalu takut gagal.

2. Terbiasa Berpikir tentang Peluang, Bukan Sekadar Bertahan Hidup