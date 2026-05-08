Jangan Digaruk! Ini Hal yang Harus Dilakukan Setelah Tersengat Lebah, Cara Benar Tanpa Mengiritasi Kulit

Ilustrasi lebah/freepik
JawaPos.com- Lebah biasanya menyengat karena merasa sedang terancam. Tersengat lebah bisa menjadi masalah jika tidak kunjung sembuh dan terjadi pembengkakan selama berminggu-minggu.
Lebah banyak dijumpai di area perkebunan, hutan, atau tempat budidaya.
Lebah juga semakin ingin menyengat anda jika anda mengenakan parfum, mengkonsumsi makanan manis, atau memakai pakaian warna terang.
Sengatan lebah juga bisa menginfeksi bagi orang-orang yang memiliki kulit sensitif. Setelah tersengat, kulit biasanya akan membengkak dan meninggalkan sensasi gatal.
Kondisi inilah yang membuat luka sulit untuk sembuh. Terutama jika terus ditangani dengan cara yang tepat, seperti yang dirangkum dari laman ciputrahospital.com dan satpolpp.slemankab.go.id.
Cabut sengat
Setelah tersengat, lebah akan meninggalkan sungut yang berisi racun. Segera keluarkan sungut lebah, supaya racun tidak menyebar dengan cepat ke dalam tubuh. Anda bisa mengambil kartu atau kuku untuk mendorong sengat agar terdorong dari lapisan kulit. Hindari penggunaan pinset, kareena dapat membuat sengat terdorong kembali masuk ke dalam kulit
Cuci bagian yang tersengat
Setelah sengat berhasil dikeluarkan, segera cuci bagian tubuh yang tersengat menggunakan air dan sabun. Tujuannya, supaya kulit tidak mudah bengkak dan infeksi. Sabun juga membantu membersihkan bakteri yang mudah masuk ke dalam kulit.
Kompres dingin
Jika area tubuh anda terasa sudah mulai membengkak, lakukan kompres dingin selama 20 menit menggunakan es batu yang dibalut kain. Kompres dingin mampu mengecilkan pembengkakan dan menenangkan kulit yang meradang.
Konsumsi paracetamol
Sengatan lebah bisa memicu nyeri, panas, dan demam pada tubuh. Anda bisa meredakannya dengan mengkonsumsi paracetamol supaya rasa sakit dan demam bisa turun.
