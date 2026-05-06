Futuristik! Grohe Tampilkan Teknologi Air dan Desain AI Imersif di Milan Design Week

Grohe tampilkan teknologi air dan desain AI imersif inovatif di Milan Design Week.
JawaPos.com - Transformasi cepat dalam 72 jam di Piccolo Teatro Studio Melato menjadi bukti bagaimana teknologi, desain, dan pengalaman multisensori dapat berpadu dalam satu ruang. Melalui instalasi Aqua Sanctuary, Grohe Spa menampilkan bagaimana inovasi berbasis air mendorong evolusi ruang menjadi ruang imersif yang berorientasi pada kesejahteraan.
Di ajang Milan Design Week, Grohe Spa mengangkat pendekatan berbasis teknologi dan material untuk mendefinisikan ulang fungsi kamar mandi. Tidak lagi sekadar ruang utilitarian, hal ini diposisikan sebagai “smart sanctuary” yang mengintegrasikan arsitektur, sistem air, serta pengalaman sensorik yang dirancang secara presisi.
Kurasi warna, material, dan sentuhan akhir dipadukan dengan eksplorasi teknologi serta kolaborasi lintas disiplin untuk menciptakan ruang yang adaptif sekaligus personal.
Pengalaman ini juga diperkuat dengan pemanfaatan inovasi manufaktur seperti pencetakan tiga dimensi, pendekatan desain biofilik, hingga penggunaan material sirkular. Teknologi tidak hanya hadir sebagai fitur, tetapi menjadi fondasi dalam menciptakan interaksi baru antara manusia, air, dan ruang.
Di Indonesia, pendekatan ini dapat dieksplorasi lebih lanjut melalui layanan personalisasi di Lixil Experience Center, yang menghadirkan konsultasi desain terkurasi serta pengalaman langsung terhadap inovasi Grohe.
Paul Flowers, Chief Design and Brand Identity Officer & Executive Vice President, Lixil, mengatakan bahwa pihaknya membayangkan ruang yang menghadirkan momen istimewa dan transenden melalui ekspresi kekuatan restoratif air.
“Melalui fokus pada keahlian serta perpaduan warna, material, dan sentuhan akhir yang dikurasi dengan cermat, ruang-ruang ini menciptakan harmoni yang menyatu antara tubuh dan lingkungan sekitar, sekaligus mendefinisikan kembali air sebagai elemen desain yang fundamental dan transformatif,” ungkap Paul dalam keterangannya, Rabu (6/5).
Secara teknologi, perjalanan Aqua Sanctuary dibagi dalam tiga zona utama yang merepresentasikan inovasi berbeda!
Menonjolkan eksplorasi desain berbasis teknologi cetak 3D dengan bentuk organik yang terinspirasi alam. Sistem aliran air dan pencahayaan dirancang adaptif untuk mengikuti ritme biologis pengguna, dari stimulasi hingga relaksasi.
