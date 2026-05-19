5 Tanda Kamu Burnout dan Butuh Istirahat Demi Kesehatan Mental

JawaPos.com – Burnout bukan hanya istilah yang terkenal di media sosial, hal itu dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan kesejahteraan siapa pun.

Dari pekerjaan korporat hingga pekerjaan sampingan, banyak orang menghadapi burnout dan kelelahan di usia yang terlalu muda.

Memahami tanda-tanda awal burnout akan membantu Anda mencegah kelelahan sejak dini dan mengurangi keletihan.

Dilansir English jagran, berikut lima tanda yang menunjukkan perlunya istirahat untuk kesehatan mental.

1. Merasa lelah terus-menerus meski cukup tidur

Jika Anda merasa terus-menerus lelah meskipun sudah cukup tidur, itu seharusnya menjadi tanda kelelahan mental.

Meskipun kelelahan adalah kurangnya energi, burnout dapat menyebabkan bangun tidur dengan perasaan lemas, mengalami penurunan energi di siang hari yang tidak dapat diatasi, dan penurunan fungsi kognitif.

Beberapa orang terbiasa mengandalkan kafein atau tidur siang singkat, inilah saatnya untuk mengisi ulang energi mental.

2. Mati rasa atau mudah tersinggung