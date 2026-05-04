Irfan Ferdiansyah
Senin, 4 Mei 2026 | 22.04 WIB

Orang-Orang yang Masih Membawa Pena ke Mana-Mana Memiliki 7 Karakteristik Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membawa pena kemana-mana (Magnific/katemangostar)



JawaPos.com - Di era digital yang serba cepat, ketika hampir semua hal dapat dilakukan melalui ponsel atau laptop, kebiasaan sederhana seperti membawa pena ke mana-mana mungkin terlihat kuno.

Namun, di balik kebiasaan ini, psikologi menunjukkan bahwa ada sejumlah karakteristik menarik yang sering dimiliki oleh orang-orang tersebut.

Membawa pena bukan sekadar soal alat tulis—ini mencerminkan cara berpikir, kebiasaan mental, dan bahkan kepribadian seseorang.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh karakteristik yang sering ditemukan pada orang yang selalu membawa pena:

1. Cenderung Lebih Reflektif

Orang yang membawa pena biasanya memiliki kebiasaan mencatat, baik itu ide, perasaan, atau pengamatan kecil sehari-hari. Secara psikologis, aktivitas menulis tangan membantu memperdalam proses berpikir dan refleksi diri. Mereka tidak hanya “mengalami” sesuatu, tetapi juga memprosesnya secara lebih mendalam.

2. Memiliki Kecenderungan Terorganisir

Membawa pena menunjukkan kesiapan. Mereka cenderung ingin mencatat hal penting kapan saja—jadwal, ide, atau tugas. Ini mencerminkan pola pikir yang terstruktur dan kebutuhan untuk menjaga keteraturan dalam hidup.

3. Lebih Mindful dan Hadir di Saat Ini

Menulis dengan pena membuat seseorang lebih fokus dibanding mengetik. Orang-orang ini sering lebih sadar terhadap lingkungan dan pengalaman mereka. Mereka tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi benar-benar terlibat secara langsung dengan apa yang terjadi di sekitar.

4. Kreatif dan Penuh Ide

Banyak ide muncul secara spontan. Orang yang selalu membawa pena siap menangkap ide-ide tersebut kapan saja. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa mereka menghargai kreativitas dan tidak ingin kehilangan inspirasi yang datang tiba-tiba.

5. Menghargai Proses, Bukan Hanya Hasil

Menulis dengan tangan membutuhkan waktu dan usaha lebih dibanding mengetik. Orang yang tetap melakukannya biasanya menikmati proses itu sendiri. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan orientasi pada proses (process-oriented mindset), bukan hanya hasil akhir.

6. Memiliki Kecenderungan Nostalgis

Pena dan kertas sering diasosiasikan dengan masa lalu—surat, catatan harian, atau buku tulis. Orang yang masih mempertahankan kebiasaan ini sering memiliki hubungan emosional dengan kenangan dan menghargai hal-hal yang bersifat personal dan autentik.

7. Lebih Mandiri dan Tidak Bergantung pada Teknologi

Dengan selalu membawa pena, mereka tidak sepenuhnya bergantung pada gadget. Ini mencerminkan kemandirian dan kesiapan menghadapi situasi tanpa harus mengandalkan perangkat digital.

Kebiasaan sederhana seperti membawa pena ternyata bisa mencerminkan banyak hal tentang kepribadian seseorang. Dari reflektif hingga kreatif, dari terorganisir hingga mandiri—semua ini menunjukkan bahwa di balik tindakan kecil, ada pola psikologis yang lebih dalam.

Di dunia yang semakin digital, mungkin justru kebiasaan “kuno” seperti ini yang membantu seseorang tetap terhubung dengan dirinya sendiri.***
Editor: Novia Tri Astuti
