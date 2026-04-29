Orang yang Masih Menggunakan Uang Tunai untuk Segala Hal Biasanya Menunjukkan 9 Karakteristik Unik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial—mulai dari dompet digital, kartu kredit, hingga pembayaran berbasis QR—masih ada sekelompok orang yang setia menggunakan uang tunai untuk hampir semua transaksi. Bagi sebagian orang, kebiasaan ini mungkin terlihat kuno atau kurang praktis. Namun, jika dilihat dari sudut pandang psikologi, pilihan ini justru bisa mencerminkan sejumlah karakteristik kepribadian yang menarik dan cukup unik. Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (28/4), terdapat sembilan karakteristik yang sering dimiliki oleh orang-orang yang lebih memilih menggunakan uang tunai dalam kehidupan sehari-hari.

1. Lebih Sadar Finansial



Orang yang menggunakan uang tunai cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pengeluaran mereka. Saat uang fisik berpindah dari tangan ke tangan, ada “rasa kehilangan” yang nyata. Ini membuat mereka lebih berhati-hati dan berpikir dua kali sebelum membeli sesuatu.



Secara psikologis, ini disebut sebagai pain of paying—rasa tidak nyaman saat mengeluarkan uang—yang lebih kuat dirasakan saat menggunakan uang tunai dibandingkan metode digital.



2. Disiplin dalam Mengatur Anggaran



Menggunakan uang tunai sering kali berkaitan dengan kebiasaan mengelola anggaran secara manual, seperti membagi uang ke dalam amplop atau kategori tertentu. Ini menunjukkan tingkat disiplin yang tinggi dalam mengontrol keuangan.



Mereka cenderung memiliki batasan yang jelas: ketika uang di satu kategori habis, maka pengeluaran pun berhenti.



3. Tidak Mudah Terpengaruh Tren



Di era digital, banyak orang tergoda untuk mengikuti tren pembayaran modern. Namun, mereka yang tetap menggunakan uang tunai biasanya memiliki pendirian yang kuat dan tidak mudah terbawa arus.



Secara psikologis, ini menunjukkan tingkat independence atau kemandirian dalam pengambilan keputusan.



4. Lebih Menghargai Nilai Uang



Melihat dan memegang uang secara fisik membuat seseorang lebih menghargai nilainya. Mereka cenderung memahami bahwa setiap lembar uang mewakili usaha dan kerja keras.



Akibatnya, mereka sering kali lebih bijak dalam membelanjakan uang dibandingkan mereka yang terbiasa dengan transaksi digital tanpa sentuhan fisik.



5. Cenderung Hati-hati dan Tidak Impulsif



Pembayaran digital memungkinkan transaksi instan hanya dengan satu klik. Sebaliknya, penggunaan uang tunai memperlambat proses ini, sehingga memberi waktu untuk berpikir.



Orang yang memilih uang tunai biasanya memiliki kontrol diri yang lebih baik dan tidak mudah melakukan pembelian impulsif.



6. Menyukai Kontrol Penuh



Menggunakan uang tunai memberi rasa kontrol yang lebih besar terhadap keuangan. Mereka tahu persis berapa uang yang dimiliki dan berapa yang sudah dikeluarkan.



Ini mencerminkan kebutuhan psikologis akan kepastian dan kontrol terhadap lingkungan sekitar.



7. Lebih Privasi-Oriented



Transaksi digital sering meninggalkan jejak data. Sebaliknya, uang tunai memberikan tingkat anonimitas yang lebih tinggi.



Orang yang memilih uang tunai sering kali lebih peduli terhadap privasi dan tidak nyaman jika aktivitas finansial mereka terlacak atau terdokumentasi secara digital.



8. Cenderung Tradisional



Preferensi terhadap uang tunai juga bisa menunjukkan nilai-nilai tradisional yang kuat. Mereka mungkin merasa lebih nyaman dengan cara-cara yang sudah lama digunakan dan terbukti.



Ini bukan berarti mereka menolak teknologi, tetapi lebih kepada memilih apa yang dirasa paling aman dan familiar.



9. Lebih Terhubung dengan Realitas Fisik



Di dunia yang semakin digital, penggunaan uang tunai menjaga seseorang tetap “membumi”. Interaksi langsung saat membayar, menghitung uang, dan menerima kembalian menciptakan pengalaman yang lebih nyata.



Hal ini bisa memberikan kepuasan psikologis tersendiri dibandingkan transaksi digital yang serba cepat dan tanpa sentuhan.



Penutup



Menggunakan uang tunai di era modern bukan sekadar kebiasaan lama yang belum ditinggalkan. Di balik pilihan tersebut, terdapat berbagai aspek psikologis yang mencerminkan cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, dan mengelola hidupnya.



Alih-alih dianggap ketinggalan zaman, orang-orang ini justru sering memiliki kontrol diri yang lebih baik, kesadaran finansial yang tinggi, dan nilai-nilai yang kuat terhadap uang serta kehidupan.





Pada akhirnya, baik menggunakan uang tunai maupun digital adalah pilihan pribadi. Namun memahami karakter di baliknya memberi kita perspektif baru bahwa setiap kebiasaan sederhana bisa mencerminkan sesuatu yang lebih dalam tentang diri seseorang.***