8 Kebiasaan Ini Biasanya Ada pada Orang yang Tetap Terlihat Berkelas Seiring Bertambahnya Usia, Apa Saja?

Ilustrasi orang berkelas. (Freepik)
JawaPos.com – Menjadi pribadi yang berkelas tidak hanya ditentukan oleh penampilan fisik atau tingkat kekayaan, melainkan juga oleh cara seseorang bersikap, berinteraksi, dan memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari.
Seiring bertambahnya usia, sebagian orang justru semakin menunjukkan kesan elegan dan berwibawa. Hal ini biasanya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan positif yang mereka jalani secara konsisten, yang mencerminkan kedewasaan, kebijaksanaan, serta rasa percaya diri yang kuat. Sikap tersebut membuat mereka lebih dihormati dan disegani di lingkungan sekitarnya.
Mengutip dari geediting.com pada Sabtu (13/6), disebutkan bahwa terdapat delapan kebiasaan yang menurut perspektif psikologi sering dimiliki oleh orang-orang yang tetap terlihat berkelas seiring bertambahnya usia.
1. Pentingnya postur tubuh yang baik
Cara seseorang membawa diri memiliki dampak luar biasa pada penampilan mereka secara keseluruhan, dan postur tubuh menjadi kunci utamanya. Berdiri tegak dengan bahu tertarik ke belakang dan kepala terangkat tidak hanya membuat seseorang terlihat lebih anggun, tetapi juga mempengaruhi bagaimana orang lain memandang dan menilai kepribadian mereka.
Membungkuk atau postur yang buruk bisa membuat seseorang terlihat lebih tua dan kurang bersemangat dari usia sebenarnya. Membiasakan diri menjaga postur yang baik, baik saat duduk maupun berdiri, merupakan perubahan sederhana yang memberikan dampak besar pada penampilan yang elegan dan anggun seiring bertambahnya usia.
2. Mengutamakan kualitas daripada kuantitas
Memiliki lemari yang dipenuhi dengan pakaian trendi dan murah bukanlah kunci untuk terlihat berkelas, justru fokus pada kualitas menjadi rahasia penampilan yang elegan. Lebih baik memiliki satu kemeja berkualitas tinggi yang pas sempurna dan tahan lama dibandingkan lima kemeja murah yang cepat rusak.
Pola pikir ini tidak hanya berlaku untuk pakaian, tetapi juga aksesori dan dekorasi rumah. Gaya yang abadi tidak ditentukan oleh jumlah barang yang dimiliki, melainkan kualitas dari setiap item yang dipilih.
3. Rutinitas perawatan yang konsisten
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