Orang yang Mengingat Mimpinya dengan Jelas Setiap Pagi Biasanya Memiliki 6 Ciri Kognitif Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mimpi adalah fenomena mental yang masih menyimpan banyak misteri. Sebagian orang hampir tidak pernah mengingat apa yang mereka alami saat tidur, sementara yang lain bisa mengisahkan kembali mimpi mereka dengan detail luar biasa, seolah-olah baru saja terjadi di dunia nyata.

Menariknya, kemampuan mengingat mimpi ini bukan sekadar kebiasaan acak, melainkan berkaitan erat dengan pola kognitif tertentu.

Dalam dunia psikologi dan neurosains, individu yang secara konsisten mampu mengingat mimpi dengan jelas sering kali menunjukkan karakteristik mental yang cukup unik.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat enam ciri kognitif langka yang biasanya dimiliki oleh mereka.

1. Aktivitas Memori Episodik yang Lebih Kuat

Orang yang mudah mengingat mimpi umumnya memiliki kemampuan memori episodik yang lebih berkembang. Ini adalah jenis memori yang memungkinkan seseorang mengingat pengalaman pribadi secara detail—termasuk waktu, tempat, emosi, dan konteks.

Saat tidur, otak tetap memproses informasi. Individu dengan memori episodik kuat lebih mampu “menyimpan” pengalaman mimpi ke dalam sistem memori jangka panjang, sehingga lebih mudah diakses saat bangun.

2. Tingkat Kesadaran Diri (Self-Awareness) yang Tinggi

Mereka yang sering mengingat mimpi biasanya memiliki kesadaran diri yang lebih tajam, bahkan saat tidur. Hal ini berkaitan dengan fenomena lucid dreaming, yaitu kondisi ketika seseorang sadar bahwa ia sedang bermimpi.