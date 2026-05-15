Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 16 Mei 2026 | 04.16 WIB

Orang yang Menolak Menggunakan Pesan Suara dan Lebih Memilih Pesan Teks Biasanya Menunjukkan 10 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

seseorang yang lebih memilih pesan teks daripada pesan suara (Magnific/pressfoto)


JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, fitur pesan suara atau voice note menjadi bagian penting dalam komunikasi digital.

Namun, tidak semua orang merasa nyaman menggunakannya. Ada kelompok yang secara konsisten lebih memilih pesan teks, bahkan cenderung menghindari pesan suara sama sekali.

Dalam kajian psikologi komunikasi, preferensi ini tidak sekadar soal kebiasaan, tetapi sering berkaitan dengan cara seseorang memproses informasi, mengelola waktu, dan mengatur interaksi sosial.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 ciri khas yang sering ditemukan pada orang yang lebih memilih pesan teks dibanding pesan suara.

1. Lebih suka kontrol penuh terhadap komunikasi

Orang yang memilih teks biasanya ingin mengontrol pesan yang mereka kirim maupun terima. Dengan teks, mereka bisa membaca ulang, mengedit, dan memastikan setiap kata sesuai maksud.

Bagi mereka, pesan suara terasa “terlalu spontan” dan sulit dikendalikan setelah dikirim.

2. Menghargai efisiensi waktu

Banyak orang yang menolak voice note merasa bahwa mendengarkan pesan suara memakan waktu lebih lama dibandingkan membaca teks.

Mereka cenderung berpikir cepat, praktis, dan ingin langsung menangkap inti informasi tanpa harus menunggu audio selesai diputar.

3. Cenderung memiliki gaya berpikir terstruktur

Individu seperti ini biasanya lebih nyaman dengan informasi yang tersusun rapi. Teks memberikan struktur yang jelas: paragraf, kalimat, dan poin-poin.

Hal ini membuat mereka lebih mudah memahami isi pesan secara sistematis.

4. Sensitif terhadap konteks sosial dan privasi

Sebagian orang merasa tidak nyaman mendengarkan pesan suara di tempat umum. Mereka khawatir mengganggu orang lain atau tidak memiliki ruang pribadi yang cukup.

Teks dianggap lebih “aman” karena bisa dibaca tanpa suara dan tanpa menarik perhatian.

5. Memiliki tingkat refleksi yang tinggi sebelum merespons

Orang yang menghindari voice note biasanya lebih suka berpikir sebelum menjawab. Dengan teks, mereka memiliki waktu untuk menyusun respons yang lebih matang.

Ini berkaitan dengan kecenderungan reflektif dalam proses komunikasi.

6. Tidak nyaman dengan tekanan sosial spontan

Pesan suara sering dianggap lebih “langsung” dan menuntut respons emosional yang cepat. Sebagian orang merasa hal ini menimbulkan tekanan sosial.

Sebaliknya, teks memberi ruang jeda sehingga interaksi terasa lebih ringan.

7. Lebih fokus pada isi daripada ekspresi suara

Dalam pesan suara, nada, intonasi, dan emosi sangat berperan. Namun, orang yang lebih memilih teks cenderung lebih fokus pada isi pesan daripada cara penyampaiannya.

Mereka menganggap kata-kata tertulis lebih objektif dan tidak bias emosi.

8. Memiliki preferensi komunikasi minimal gangguan

Notifikasi pesan suara sering membutuhkan perhatian penuh. Sementara teks bisa dibaca sekilas (skimming) dan diproses secara bertahap.

Orang dengan ciri ini biasanya menghindari gangguan yang mengganggu alur aktivitas mereka.

9. Cenderung intropektif atau memiliki kecenderungan introversion

Sebagian individu yang lebih suka teks memiliki kecenderungan introvert, yaitu lebih nyaman dengan komunikasi yang tenang, terkontrol, dan tidak terlalu intens secara verbal.

Namun penting dicatat, tidak semua pengguna teks adalah introvert—ini hanya salah satu kemungkinan pola.

10. Mengutamakan arsip dan kemudahan referensi ulang

Pesan teks mudah dicari kembali, di-scroll, dan disimpan sebagai catatan. Sementara voice note harus diputar ulang dari awal.

Orang yang memilih teks biasanya berpikir praktis: komunikasi harus bisa diakses kembali dengan cepat saat dibutuhkan.

Catatan penting: bukan diagnosis kepribadian

Meskipun 10 ciri di atas sering muncul dalam observasi psikologi komunikasi, preferensi pesan teks atau suara tidak bisa dijadikan alat untuk menilai kepribadian seseorang secara mutlak.

Faktor seperti lingkungan kerja, kebiasaan digital, budaya, dan bahkan kecepatan internet juga sangat memengaruhi preferensi komunikasi seseorang.

Menolak pesan suara dan lebih memilih teks bukanlah tanda “aneh” atau “kurang sosial”, melainkan variasi gaya komunikasi yang wajar. Dalam dunia digital modern, setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengelola informasi dan interaksi.

Yang terpenting bukan media yang dipilih, tetapi bagaimana pesan tetap tersampaikan dengan jelas, nyaman, dan saling menghargai preferensi masing-masing.***
Editor: Novia Tri Astuti
