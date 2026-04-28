Jantung Berdebar, Ini 5 Tips Langkah Pertama Atasi Efek Samping Kafein

Ilustrasi kopi dan pisang/freepik
JawaPos.com-Minum kopi kini menjadi lifestyle bagi kehidupan manusia modern. Pengaruh kafein pada kopi yang mampu meningkatkan produktivitas, yang mendukung pekerjaan masyarakat saat ini.
Namun, kopi bisa menjadi musuh utama bagi beberapa orang. Kafein pada kopi kerap menimbulkan berbagai keluhan pada tubuh seperti rasa mual dan muntah, sakit kepala, insomnia, gemetar pada tubuh, detak jantung meningkat, sampai rasa cemas berlebih.
Bukannya menjadi produktif, minum kopi justru dapat mengganggu tubuh anda dan menurunkan daya konsentrasi karena terlalu over stimulasi.
Saat anda mulai merasakan efek samping kafein dari kopi yang mengganggu, tidak perlu panik. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa segera dilakukan untuk membantu meredakan dampak kafein tersebut dengan lebih cepat.
Seperti yang dirangkum dari laman kemkes.go.id berikut langkah pertama yang dapat dilakukan saat efek samping kafein membuat jantung anda berdebar dan rasa cemas semakin meningkat.
Minum banyak air mineral
Air mineral mampu menetralisir efek stimulan dari kafein. Selain itu, saat minum kopi tubuh cenderung lebih mudah dehidrasi. Saat tubuh anda kekurangan cairan, minum air putih dengan jumlah banyak lebih bisa membantu anda terhindar dari dehidrasi, dan memperlambat kinerja jantung sehingga efek berdebar lebih bisa diminimalisir.
Makan pisang
Tidak hanya pisang, makanan yang mengandung magnesium terbukti mampu menghilangkan efek kafein pada kopi. Diketahui, magnesium mampu menenangkan saraf dan menjaga fungsi jantung agar kembali stabil. Konsumsi pisang, sayuran hijau, dan kacang dapat menormalkan kembali kondisi tubuh, sehingga rasa cemas dan jantung berdebar dapat teratasi
Olah napas anda
Rasa cemas dan jantung berdebar mempengaruhi napas anda semakin cepat. Sebagai cara untuk mengatasinya, anda perlu mengatur pola napas untuk menyeimbangkan kembali ritme detak jantung. Dengan mengatur napas, anda juga dapat meningkatkan relaksasi di dalam tubuh.
Batasi konsumsi
Atur batasan minum kopi anda. Takaran yang tepat untuk minum kopi bagi orang dewasa adalah sebanyak 400 mg perhari. Perlu diperhatikan juga tingkat toleransi kafein pada tubuh setiap orang berbeda, sehingga sebaiknya hentikan konsumsi saat tubuh anda mulai merasakan efek samping.
Jangan minum kopi saat sakit
Membatasi konsumsi kopi juga dapat membantu meringankan efek samping. Hindari minum kopi saat lambung sedang bermasalah.jangan konsumsi kafein saat jam tidur, supaya tidak mengganggu waktu istirahat anda.
