Ini Tips Perawatan untuk Jaga Mesin Turbo Masa Kini agar Tetap Prima

JawaPos.com - Kendaraan modern saat ini kerap kali menggunakan mesin berteknologi turbo guna meningkatkan performa sekaligus menjaga efisiensi bahan bakar yang selama ini menjadi konsentrasi dari perusahaan otomotif.

Mitsubishi dalam keterangan resminya, Kamis, membagikan beberapa tips perawatan penting bagi pemilik kendaraan yang menggunakan mesin berteknologi turbo termasuk Mitsubishi Eclipse Cross dan Pajero Sport.

Menurut mereka, masih banyak pemilik kendaraan yang menganggap perawatan mesin turbo masa kini sama rumitnya dengan mobil turbo generasi terdahulu.

Padahal, perkembangan teknologi telah membuat penggunaan dan perawatan mesin turbo modern tidak jauh berbeda dengan mesin konvensional.

Turbo bekerja dengan memanfaatkan gas buang untuk memutar turbin yang kemudian menghasilkan udara bertekanan tinggi. Udara tersebut diteruskan melalui intercooler sebelum masuk ke ruang bakar, sehingga proses pembakaran menjadi lebih optimal.

Teknologi ini memungkinkan mesin berkapasitas lebih kecil menghasilkan tenaga setara mesin yang lebih besar, namun dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien.

Berbeda dengan mobil turbo beberapa dekade lalu yang mengharuskan pengemudi menunggu beberapa saat sebelum mematikan mesin, kendaraan turbo modern telah dibekali teknologi yang membuat prosedur tersebut tidak lagi diperlukan.