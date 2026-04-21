Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
21 April 2026, 22.03 WIB

4 Zodiak yang Paling Buruk Menyimpan Rahasia Teman, Paling Berpotensi Membocorkan dan Jadi Konsumsi Publik

Ilustrasi gosip/freepik - Image

Ilustrasi gosip/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak yang kesulitan saat menjaga mulutnya supaya tetap tertutup.

Mereka paling sering membocorkan rahasia sahabatnya, dan tidak kuat menyimpan privasi orang lain.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang membuat anda perlu berpikir dua kali sebelum menceritakan rahasia terdalam milik anda.  

Gemini sering berbicara apa saja yang ada di pikiran mereka tanpa lebih dulu menyaringnya. Mereka bisa saja tanpa sengaja mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin diketahui orang lain, bahkan tanpa sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa anda berbeda.  Sebaiknya jangan sampai mengambil resiko dengan memberi tahu rahasia anda kepada gemini. 

Aries dikenal impulsif. Mereka tidak selalu memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka karena lebih sering mengikuti insting daripada logika. Mereka bisa berbicara tanpa menyadari seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan. Mereka bisa melampiaskan emosi dengan sengaja menyebarkan rahasia anda. 

Mereka tidak suka berbohong dan hampir selalu memilih mengatakan kebenaran, bahkan disaat hal tersebut terlalu menyakitkan. Namun, masalah muncul saat mereka juga mengungkap rahasia milik orang lain. Mereka hanya tidak melihat alasan untuk berbohong. 

Pisces ingin semua orang bahagia dan hidup rukun. Mereka merasa sedang membantu dan melindungi orang-orang yang mereka sayangi dengan memberi tahu apa yang dibicarakan orang lain di belakang mereka. Sayangnya, niat ini sering berbalik menjadi masalah. Semua rahasia justru akan dibocorkan oleh pisces. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore