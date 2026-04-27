Orang yang Tidak Bisa Memulai Makan Sampai Acara Favorit Mereka Ditayangkan dengan Sempurna Memiliki 6 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, makan adalah aktivitas sederhana untuk memenuhi kebutuhan fisik. Namun, bagi sebagian lainnya, makan adalah pengalaman yang harus “lengkap.” Tidak cukup hanya makanan enak—suasana, waktu, bahkan tayangan yang menemani juga harus tepat. Salah satu kebiasaan unik yang cukup umum adalah tidak mau mulai makan sebelum acara favorit benar-benar siap diputar dengan sempurna.

Sekilas terlihat sepele, bahkan mungkin dianggap “manja” atau berlebihan. Tapi jika dilihat dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini justru bisa mengungkap banyak hal tentang kepribadian seseorang.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat enam ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang-orang dengan kebiasaan tersebut.

1. Menghargai Ritual dan Rutinitas

Orang yang menunggu acara favorit sebelum makan biasanya memiliki kecenderungan kuat terhadap ritual. Bagi mereka, makan bukan sekadar aktivitas biologis, melainkan bagian dari rutinitas yang memiliki struktur tertentu.

Ritual ini memberikan rasa stabilitas dan kenyamanan. Dengan mengulang pola yang sama—menyiapkan makanan, menyalakan acara favorit, lalu mulai makan—mereka menciptakan “ruang aman” di tengah kehidupan yang sering tidak terduga.

Dalam psikologi, rutinitas seperti ini sering dikaitkan dengan kebutuhan akan kontrol dan keteraturan.