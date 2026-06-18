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Endah Primasari Utami
Kamis, 18 Juni 2026 | 19.55 WIB

Cukup dari Bentuk Bibir, Kepribadian Anda Bisa Terlihat: Cek Mana yang Paling Mirip

Bentuk bibir cerminkan kepribadian seseorang. Sumber: Instagram dasha.takisho. - Image

Bentuk bibir cerminkan kepribadian seseorang. Sumber: Instagram dasha.takisho.

JawaPos.com - Sering kali kepribadian terlihat dari bentuk sejumlah anggota tubuh, misalnya rambut, jari, hidung, dan kali ini bibir.

Lihatlah ke cermin, bentuk bibir Anda paling mirip dengan gambar bibir nomor berapa?

Setelah ditemukan, coba cek artinya di bawah ini yang dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Kamis (18/6).

1. Bibir Penuh dan Terdefinisi dengan Baik

Anda memiliki hati yang terbuka lagi ekspresif dan murah hati secara emosional.

Membuat orang-orang sekitar Anda merasa nyaman berkat energi Anda yang hangat dan ramah.

Anda menikmati hubungan yang mendalam, cenderung mengalami hidup sepenuhnya daripada hanya menjadi penonton.

2. Bibir Tipis

Anda selektif dalam energi dan kepercayaan.

Membuat Anda berpikir dahulu sebelum berbicara dan jarang sekali membuang kata-kata.

Mungkin Anda dianggap pendiam, tapi orang yang mengenal Anda memahami betapa bijaksana dan setianya Anda.

3. Bibir Lembut dan Seimbang

Secara alami Anda harmoni.

Maksudnya, Anda tidak menyukai drama yang tidak perlu dan sering kali jadi penengah dalam situasi sulit.

Anda mampu tetap tenang ketika orang lain kehilangan keseimbangannya.

Itu yang menjadi kekuatan Anda!.

4. Bibir Atas yang Terdefinisi

Anda sangatlah kreatif dan peka secara emosional.

Editor: Hanny Suwindari
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