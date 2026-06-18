Cukup dari Bentuk Bibir, Kepribadian Anda Bisa Terlihat: Cek Mana yang Paling Mirip

Bentuk bibir cerminkan kepribadian seseorang. Sumber: Instagram dasha.takisho.
JawaPos.com - Sering kali kepribadian terlihat dari bentuk sejumlah anggota tubuh, misalnya rambut, jari, hidung, dan kali ini bibir.
Lihatlah ke cermin, bentuk bibir Anda paling mirip dengan gambar bibir nomor berapa?
Setelah ditemukan, coba cek artinya di bawah ini yang dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Kamis (18/6).
1. Bibir Penuh dan Terdefinisi dengan Baik
Anda memiliki hati yang terbuka lagi ekspresif dan murah hati secara emosional.
Membuat orang-orang sekitar Anda merasa nyaman berkat energi Anda yang hangat dan ramah.
Anda menikmati hubungan yang mendalam, cenderung mengalami hidup sepenuhnya daripada hanya menjadi penonton.
2. Bibir Tipis
Anda selektif dalam energi dan kepercayaan.
Membuat Anda berpikir dahulu sebelum berbicara dan jarang sekali membuang kata-kata.
Mungkin Anda dianggap pendiam, tapi orang yang mengenal Anda memahami betapa bijaksana dan setianya Anda.
3. Bibir Lembut dan Seimbang
Secara alami Anda harmoni.
Maksudnya, Anda tidak menyukai drama yang tidak perlu dan sering kali jadi penengah dalam situasi sulit.
Anda mampu tetap tenang ketika orang lain kehilangan keseimbangannya.
Itu yang menjadi kekuatan Anda!.
4. Bibir Atas yang Terdefinisi
Anda sangatlah kreatif dan peka secara emosional.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan