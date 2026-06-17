Kepribadian Seseorang Bisa Dilihat dari 4 Posisi Tidur Ini Menurut Psikologi, Apa Saja?

ilustrasi posisi tidur. Sumber foto: Jagran josh
JawaPos.com – Pernahkah Anda membayangkan bahwa cara Anda tidur dapat mencerminkan karakter dan sifat yang dimiliki? Ternyata, posisi tidur tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan, tetapi juga dapat memberikan gambaran tentang kepribadian seseorang.
Kebiasaan tidur tertentu bahkan diyakini berhubungan dengan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sebagai contoh, individu yang terbiasa tidur dalam posisi telentang sering dianggap memiliki sifat percaya diri, mudah bergaul, dan tegas saat menghadapi berbagai situasi.
Sejumlah penelitian juga mengungkap adanya kaitan antara posisi tidur dan karakter seseorang, sehingga kebiasaan tidur dapat menjadi petunjuk untuk memahami sisi kepribadian yang mungkin tidak terlihat secara langsung.
Untuk mengetahui lebih jauh, berikut empat posisi tidur yang disebut-sebut dapat mengungkap karakter dan kepribadian seseorang, sebagaimana dilansir dari Jagran Josh.
1. Back
Posisi back atau telentang menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang fokus, pendiam, dan kuat. Anda menghindari konflik dan tidak suka membuat keributan.
Anda lebih suka mengatakan kebenaran daripada berbohong dan cenderung menyimpan pikiran sendiri.
Selain itu, Anda optimis, suka menjadi pusat perhatian, namun keras kepala dalam mencapai tujuan hidup.
2. Fetal
Posisi fetal atau meringkuk seperti janin menunjukkan bahwa Anda memiliki penampilan yang tangguh di dunia, tetapi sebenarnya sensitif dan pemalu.
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