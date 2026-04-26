7 Kebiasaan Kecil yang Dilakukan Orang Tangguh Setelah Kehilangan Pekerjaan dan Membantu Mereka Bangkit Lebih Cepat

Ilustrasi orang yang tangguh.
JawaPos.Com - Kehilangan pekerjaan sering menjadi salah satu momen paling berat dalam hidup.
Perasaan tidak pasti, kekhawatiran tentang masa depan, hingga tekanan dari berbagai arah bisa datang secara bersamaan.
Dalam situasi seperti ini, banyak orang merasa kehilangan arah dan sulit untuk melangkah kembali.
Namun, di tengah kondisi yang tidak mudah, terdapat individu yang mampu bangkit lebih cepat.
Bukan karena mereka tidak merasakan kesulitan, tetapi karena mereka memiliki cara tertentu dalam menghadapi situasi tersebut.
Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan emosi dan memulihkan kepercayaan diri.
Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar.
Dengan konsistensi dan kesadaran, masa sulit dapat diubah menjadi peluang untuk berkembang.
Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh kebiasaan kecil yang sering dilakukan oleh orang tangguh setelah kehilangan pekerjaan untuk lebih cepat bangkit.
1. Menjaga Rutinitas Harian
Saat kehilangan pekerjaan, rutinitas sering kali ikut hilang. Hari terasa kosong dan tidak terarah. Orang tangguh berusaha menjaga struktur dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka tetap bangun di waktu yang sama, mengatur aktivitas, dan menjaga pola yang teratur.
Rutinitas ini membantu menjaga stabilitas mental dan mengurangi perasaan kehilangan arah.
Dengan memiliki jadwal yang jelas, hari terasa lebih terisi dan produktif.
2. Mengelola Pikiran Negatif dengan Sadar
