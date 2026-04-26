7 Kebiasaan Sederhana yang Dilakukan Orang Tangguh Setelah Kehilangan Pekerjaan dan Membantu Mereka Bangkit Lebih Cepat

JawaPos.com - Aktivitas sehari-hari terasa lebih sunyi ketika rutinitas yang biasa mengisi hari tiba-tiba berhenti. Tidak lagi diburu waktu untuk bersiap, tidak lagi sibuk dengan pekerjaan yang menuntut perhatian.

Kehilangan pekerjaan sering membawa perasaan hampa yang sulit dijelaskan, seolah hidup kehilangan arah dalam sekejap.

Di titik seperti ini, banyak orang merasa terjebak dalam ketidakpastian. Pikiran mulai dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, keuangan, hingga rasa percaya diri yang perlahan memudar.

Namun di tengah situasi yang tidak mudah itu, selalu muncul sekelompok orang yang mampu bangkit lebih cepat.

Mereka bukan orang yang kebal terhadap rasa sedih. Mereka juga sempat merasa jatuh. Bedanya, mereka memilih untuk tidak tinggal terlalu lama di titik terendah.

Dengan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, mereka perlahan membangun kembali hidupnya, bahkan sering kali menemukan jalan yang lebih baik dari sebelumnya.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh kebiasaan sederhana yang dilakukan orang tangguh setelah kehilangan pekerjaan untuk lebih cepat bangkit.

1. Menjaga Rutinitas Harian Meski Tidak Lagi Bekerja

Rutinitas menjadi pegangan penting ketika hidup terasa tidak menentu.

Orang tangguh memahami bahwa kehilangan pekerjaan bukan berarti kehilangan kendali atas hari-hari mereka.

Mereka tetap bangun pagi, merapikan diri, dan menyusun aktivitas harian meski tidak memiliki kewajiban kantor. Hal ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar.

Dengan menjaga ritme harian, pikiran menjadi lebih stabil dan tubuh tetap aktif.

Kebiasaan ini juga membantu menghindari rasa malas berlebihan yang sering muncul ketika seseorang kehilangan arah. Hari yang terstruktur memberikan rasa tujuan, sekecil apa pun itu.

2. Memberi Ruang untuk Merasakan Emosi, Tanpa Terjebak Terlalu Lama