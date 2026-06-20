7 Kebiasaan Kecil yang Mengungkapkan bahwa Seseorang Jauh Lebih Sadar Diri daripada yang Mereka Tunjukkan Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang lebih sadar diri (Magnific/Katemangostar)
JawaPos.com - Kesadaran diri atau self-awareness sering dianggap sebagai kemampuan besar yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sangat reflektif atau memiliki pemahaman mendalam tentang diri mereka sendiri. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran diri justru sering terlihat dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampak sederhana.
Menurut psikologi, orang yang memiliki kesadaran diri tinggi tidak selalu menampilkan diri sebagai sosok yang paling bijaksana atau paling percaya diri. Mereka cenderung menunjukkan kualitas tersebut melalui tindakan yang halus, bahkan kadang tidak disadari oleh orang lain.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat tujuh kebiasaan kecil yang menunjukkan bahwa seseorang sebenarnya jauh lebih sadar diri daripada yang mereka tunjukkan.
1. Mereka Tidak Terburu-buru Membela Diri saat Dikritik
Sebagian besar orang secara alami akan bersikap defensif ketika menerima kritik. Namun, individu yang memiliki kesadaran diri tinggi biasanya memiliki kemampuan untuk menahan reaksi spontan tersebut.
Alih-alih langsung menyangkal atau mencari alasan, mereka cenderung mendengarkan terlebih dahulu. Mereka memahami bahwa kritik tidak selalu merupakan serangan pribadi, melainkan bisa menjadi sumber informasi yang berharga untuk berkembang.
Bukan berarti mereka menerima semua kritik tanpa berpikir. Mereka hanya cukup dewasa untuk memisahkan antara harga diri dan umpan balik yang mereka terima.
Kemampuan ini menunjukkan bahwa mereka mengenal diri sendiri dengan cukup baik sehingga tidak merasa identitas mereka terancam oleh pendapat orang lain.
2. Mereka Sering Mengakui ketika Tidak Tahu Sesuatu
Mengakui ketidaktahuan mungkin terdengar sepele, tetapi secara psikologis hal ini membutuhkan tingkat kesadaran diri yang tinggi.
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak
Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1