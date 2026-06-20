7 Kebiasaan Kecil yang Mengungkapkan bahwa Seseorang Jauh Lebih Sadar Diri daripada yang Mereka Tunjukkan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesadaran diri atau self-awareness sering dianggap sebagai kemampuan besar yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sangat reflektif atau memiliki pemahaman mendalam tentang diri mereka sendiri. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran diri justru sering terlihat dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampak sederhana.

Menurut psikologi, orang yang memiliki kesadaran diri tinggi tidak selalu menampilkan diri sebagai sosok yang paling bijaksana atau paling percaya diri. Mereka cenderung menunjukkan kualitas tersebut melalui tindakan yang halus, bahkan kadang tidak disadari oleh orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat tujuh kebiasaan kecil yang menunjukkan bahwa seseorang sebenarnya jauh lebih sadar diri daripada yang mereka tunjukkan.

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1. Mereka Tidak Terburu-buru Membela Diri saat Dikritik

Sebagian besar orang secara alami akan bersikap defensif ketika menerima kritik. Namun, individu yang memiliki kesadaran diri tinggi biasanya memiliki kemampuan untuk menahan reaksi spontan tersebut.

Alih-alih langsung menyangkal atau mencari alasan, mereka cenderung mendengarkan terlebih dahulu. Mereka memahami bahwa kritik tidak selalu merupakan serangan pribadi, melainkan bisa menjadi sumber informasi yang berharga untuk berkembang.

Bukan berarti mereka menerima semua kritik tanpa berpikir. Mereka hanya cukup dewasa untuk memisahkan antara harga diri dan umpan balik yang mereka terima.

Kemampuan ini menunjukkan bahwa mereka mengenal diri sendiri dengan cukup baik sehingga tidak merasa identitas mereka terancam oleh pendapat orang lain.

2. Mereka Sering Mengakui ketika Tidak Tahu Sesuatu