Mental Baja, Ini 11 Kebiasaan Orang Tangguh yang Sulit Ditiru Orang Lemah Menurut Psikologi

Kebiasaan mental orang tangguh yang sulit ditiru orang lemah menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Psikologi mental kuat mengungkap bahwa kebiasaan orang tangguh bukan tentang tidak merasakan tekanan, melainkan tentang cara berpikir positif dalam menghadapi setiap tekanan itu.
Ciri ketangguhan mental yang sesungguhnya terlihat dari pola perilaku sehari-hari yang mencerminkan kedewasaan emosional dan keberanian menghadapi ketidaknyamanan secara langsung.
Psikologi mental kuat bukan bakat bawaan lahir melainkan serangkaian kebiasaan orang tangguh yang dibangun secara konsisten melalui pilihan-pilihan yang penuh kesadaran.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (21/6), berikut sebelas kebiasaan orang tangguh yang mencerminkan ciri ketangguhan mental dan cara berpikir positif yang sulit dilakukan oleh mereka yang belum memiliki fondasi mental kuat.
1. Tidak merasa perlu menjelaskan diri secara berlebihan
Orang dengan mental kuat tidak menghabiskan energi untuk meyakinkan orang lain tentang keputusan atau batasan yang sudah mereka tetapkan dengan penuh keyakinan.
Kebiasaan over-explaining adalah mekanisme pertahanan yang berakar dari rasa tidak aman, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang dengan ciri ketangguhan mental yang sejati.
2. Lebih memilih kedamaian daripada popularitas
Kebiasaan orang tangguh adalah memprioritaskan ketenangan batin di atas keinginan untuk dikenal luas atau mendapat pengakuan dari banyak orang di sekitar mereka.
Mereka lebih memilih memiliki sedikit hubungan yang benar-benar bermakna daripada mempertahankan lingkaran sosial yang luas namun menguras energi dan nilai-nilai pribadi.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa