Mental Baja, Ini 11 Kebiasaan Orang Tangguh yang Sulit Ditiru Orang Lemah Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi mental kuat mengungkap bahwa kebiasaan orang tangguh bukan tentang tidak merasakan tekanan, melainkan tentang cara berpikir positif dalam menghadapi setiap tekanan itu.

Ciri ketangguhan mental yang sesungguhnya terlihat dari pola perilaku sehari-hari yang mencerminkan kedewasaan emosional dan keberanian menghadapi ketidaknyamanan secara langsung.

Psikologi mental kuat bukan bakat bawaan lahir melainkan serangkaian kebiasaan orang tangguh yang dibangun secara konsisten melalui pilihan-pilihan yang penuh kesadaran.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (21/6), berikut sebelas kebiasaan orang tangguh yang mencerminkan ciri ketangguhan mental dan cara berpikir positif yang sulit dilakukan oleh mereka yang belum memiliki fondasi mental kuat.

1. Tidak merasa perlu menjelaskan diri secara berlebihan

Orang dengan mental kuat tidak menghabiskan energi untuk meyakinkan orang lain tentang keputusan atau batasan yang sudah mereka tetapkan dengan penuh keyakinan.

Kebiasaan over-explaining adalah mekanisme pertahanan yang berakar dari rasa tidak aman, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang dengan ciri ketangguhan mental yang sejati.

2. Lebih memilih kedamaian daripada popularitas

Kebiasaan orang tangguh adalah memprioritaskan ketenangan batin di atas keinginan untuk dikenal luas atau mendapat pengakuan dari banyak orang di sekitar mereka.