Intip Rahasia Rumah Selalu Rapi, 4 Kebiasaan yang bisa Dilakukan agar Rumah tak Terlihat Berantakan

JawaPos.com - Memiliki rumah yang selalu tertata rapi mungkin terdengar seperti mimpi di siang bolong mengingat kesibukan harian yang padat.

Namun, sebenarnya yang bisa dilakukan bukan hanya selalu bersih-bersih secara menyeluruh tiap hari, melainkan menjaga kebiasaan kecil yang konsisten.

Dengan menerapkan beberapa kebiasaan sederhana saat memulai dan mengakhiri hari, barang menumpuk dan berantakan bisa terurus tanpa harus merasa kelelahan.

Dilansir dari Real Simple, berikut ini kebiasaan-kebiasaan yang bikin suasana rumah jadi rapi, lebih tenang dan menyenangkan.

1. Taruh Barang Sesuai Tempatnya

Kebiasaan ini bertujuan untuk segera menuntaskan urusan dengan sebuah barang begitu memegangnya.

Jangan menaruh barang di tempat sementara, karena biasanya akan menjadi tumpukan yang berantakan di meja atau kursi.

Misalnya, saat baru pulang kerja, langsung gantung jaket di lemari atau kaitan, bukan melemparnya ke sofa.