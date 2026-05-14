8 Tata Krama di Meja Makan Ini Akan Mengungkapkan Apakah Anda Seseorang yang Dibesarkan dengan Berkelas, Simak!



JawaPos.com - Tata krama di meja makan sering dianggap hal kecil, bahkan sepele. Namun dalam banyak situasi sosial—baik makan bersama keluarga, jamuan bisnis, hingga pertemuan formal—cara seseorang bersikap di meja makan bisa langsung memberi kesan tentang latar belakang, kebiasaan, dan tingkat pendidikannya dalam etika sosial.



Menariknya, “berkelas” di sini bukan soal kekayaan atau status, melainkan tentang kebiasaan halus: kemampuan menghargai orang lain, memahami ruang bersama, dan menjaga kenyamanan suasana makan.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan kebiasaan yang sering tanpa disadari mengungkap apakah seseorang terbiasa dibesarkan dengan tata krama yang baik.



1. Cara Menunggu Sebelum Mulai Makan



Seseorang yang memiliki etiket baik biasanya tidak langsung menyentuh makanan begitu hidangan datang. Mereka menunggu hingga semua orang mendapat makanan atau menunggu tuan rumah memberi isyarat untuk mulai.



Kebiasaan ini menunjukkan kesadaran bahwa makan adalah aktivitas bersama, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan pribadi. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, hal ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain di meja.



2. Posisi Tangan di Meja



Orang yang terbiasa dengan tata krama biasanya menjaga posisi tangan tetap terlihat di atas meja (bukan di pangkuan terus-menerus atau sibuk dengan ponsel). Mereka juga tidak meletakkan siku secara sembarangan.



Hal sederhana ini memberi kesan keterbukaan dan kesopanan. Seseorang yang tenang dan sadar posisi tubuhnya biasanya juga lebih berhati-hati dalam bersikap secara umum.



3. Tidak Menggunakan Ponsel saat Makan



Salah satu indikator paling cepat yang terlihat saat ini adalah penggunaan ponsel.



Seseorang yang berkelas cenderung tidak asyik dengan layar saat makan bersama. Mereka tidak sibuk scrolling, membalas pesan, atau merekam makanan secara berlebihan tanpa konteks.



Mereka memahami bahwa hadir secara penuh dalam percakapan jauh lebih berharga daripada distraksi digital.



4. Cara Mengunyah dan Berbicara



Tata krama dasar yang sering diabaikan adalah tidak berbicara dengan mulut penuh dan mengunyah dengan tenang tanpa suara berlebihan.



Hal ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga kenyamanan orang lain. Orang yang dibesarkan dengan baik biasanya memiliki kesadaran bahwa meja makan adalah ruang bersama, bukan panggung pribadi.



5. Tidak Mengambil Makanan Secara Berlebihan



Di meja makan bersama, seseorang yang memiliki etiket baik akan mengambil porsi secukupnya terlebih dahulu, bukan langsung “menguasai” hidangan.



Jika ingin tambahan, mereka akan mengambil setelah orang lain juga mendapat kesempatan. Ini menunjukkan keseimbangan antara menikmati makanan dan menghormati orang lain.



6. Cara Menggunakan Peralatan Makan



Walaupun tidak semua orang menggunakan standar formal, cara seseorang memegang sendok, garpu, atau sumpit tetap mencerminkan kebiasaan dasar yang diajarkan sejak kecil.



Orang yang terbiasa dengan tata krama biasanya tidak terlihat ceroboh atau terlalu agresif saat makan. Gerakannya cenderung tenang, terkontrol, dan tidak berisik.



7. Sikap terhadap Pelayan atau Tuan Rumah



Salah satu tanda paling kuat dari “kelas” seseorang adalah bagaimana mereka memperlakukan orang yang melayani.



Seseorang yang beretika baik akan berbicara dengan sopan, mengucapkan terima kasih, dan tidak bersikap meremehkan pelayan atau tuan rumah.



Bahkan dalam situasi santai, nada suara dan pilihan kata tetap dijaga. Ini menunjukkan karakter, bukan sekadar formalitas.



8. Cara Mengakhiri Makan



Orang yang memiliki tata krama biasanya tidak langsung bangkit dan pergi begitu selesai makan. Mereka akan menunggu sebentar, mungkin berbincang ringan, dan memberikan tanda penghargaan seperti “terima kasih atas makanannya”.



Di meja makan formal, ini juga bisa berupa membantu merapikan sedikit atau menunggu tuan rumah selesai terlebih dahulu.



Kebiasaan ini menunjukkan kesadaran akan transisi sosial—bahwa makan bukan hanya soal mengisi perut, tetapi juga momen kebersamaan.



Penutup



Tata krama di meja makan bukan sekadar aturan kaku, melainkan cerminan kebiasaan yang dibentuk sejak lama. Seseorang yang terbiasa dengan etiket baik biasanya tidak merasa “berusaha” untuk sopan—karena itu sudah menjadi bagian dari dirinya.



Yang menarik, dalam banyak situasi sosial modern, detail kecil seperti cara menunggu makan atau cara memperlakukan orang lain sering kali lebih “berbicara” daripada kata-kata atau status.



