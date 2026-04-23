10 Makanan yang Sebaiknya Dihindari Sebelum Tidur agar Kualitas Istirahat Tetap Optimal

JawaPos.com – Banyak orang menganggap makan sebelum tidur sebagai hal sepele. Padahal, kebiasaan ini bisa berdampak besar terhadap kualitas istirahat. Tidak hanya soal kenyang atau lapar, jenis makanan yang dikonsumsi di malam hari juga memengaruhi sistem pencernaan hingga pola tidur.
Saat tubuh seharusnya beristirahat, organ pencernaan justru bisa dipaksa bekerja lebih keras jika Anda mengonsumsi makanan tertentu. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan waktu pemulihan yang optimal, sehingga keesokan harinya terasa lelah, kurang fokus, bahkan memicu gangguan kesehatan.
Melansir dari laman kesehatan RSU Wisma Prashanti dan Hello Sehat, ada sejumlah makanan yang sebaiknya dihindari sebelum tidur karena dapat mengganggu kualitas tidur. Mari simak daftarnya:
1. Pizza
Pizza memang menggoda, apalagi saat malam hari. Namun, saus tomat yang asam bisa memicu gangguan lambung seperti mulas atau refluks asam. Selain itu, kandungan lemak dan kalori tinggi membuat tubuh bekerja ekstra untuk mencerna.
2. Sereal Manis
Sereal sering dianggap camilan ringan sebelum tidur. Namun, sereal tinggi gula justru bisa meningkatkan energi secara tiba-tiba (sugar rush), sehingga mengganggu produksi hormon tidur dan membuat Anda sulit terlelap.
3. Cokelat Hitam (Dark Chocolate)
Meski dikenal sebagai makanan penambah mood, cokelat hitam mengandung kafein dan theobromine yang bersifat stimulan. Kandungan ini bisa meningkatkan detak jantung dan membuat tubuh tetap terjaga lebih lama.
4. Minuman Energi
