10 Makanan Plant-Based Tinggi Protein Pengganti Daging, Cocok untuk Diet Harian Non-Vegan

Ilustrasi telur (Freepik)
JawaPos.com - Tren pola makan sehat berbasis nabati atau plant-based semakin diminati, tak hanya oleh vegetarian, tetapi juga oleh masyarakat umum yang ingin menjalani gaya hidup lebih sehat. Menariknya, pola makan ini tidak selalu berarti harus sepenuhnya meninggalkan produk hewani, melainkan lebih menekankan pada konsumsi makanan nabati yang kaya nutrisi.
Salah satu kekhawatiran yang sering muncul saat mengurangi konsumsi daging adalah kekurangan protein. Padahal, protein memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuh, mulai dari membangun jaringan otot hingga mendukung sistem imun. Tanpa asupan protein yang cukup, tubuh bisa mengalami berbagai gangguan kesehatan.
Kabar baiknya, banyak makanan plant-based yang memiliki kandungan protein tinggi dan dapat menjadi alternatif pengganti daging. Melansir dari laman kesehatan Halodoc dan Hello Sehat, berikut ini daftar makanan nabati tinggi protein yang cocok untuk diet harian, bahkan bagi non-vegan.
1. Tahu
Tahu merupakan salah satu sumber protein nabati paling populer di Indonesia. Terbuat dari kedelai, tahu memiliki tekstur lembut dan rasa netral, sehingga mudah diolah menjadi berbagai menu. Dalam satu porsi tahu, kandungan proteinnya cukup tinggi dan mampu membantu memenuhi kebutuhan harian. Tahu juga cocok dimasak dengan berbagai cara, seperti ditumis, dikukus, atau digoreng.
2. Tempe
Jika berbicara soal protein nabati, tempe adalah juaranya. Dibuat dari kedelai fermentasi, tempe memiliki kandungan protein lebih tinggi dibanding tahu. Selain itu, proses fermentasi membuat tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh. Tempe juga kaya akan serat dan probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan.
3. Kacang Merah
Kacang merah menjadi pilihan tepat sebagai pengganti daging karena kandungan proteinnya cukup tinggi. Dalam 100 gram kacang merah, terdapat protein yang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Kacang merah juga fleksibel diolah, mulai dari sup, tumisan, hingga dessert seperti es kacang merah.
4. Edamame
