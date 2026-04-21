8 Kebiasaan Pagi Yang Bisa Mengubah Hidup Dan Mengatasi Rasa Malas Serta Bingung

JawaPos.com – Rasa malas dan bingung di pagi hari sering kali membuat seseorang sulit memulai aktivitas dan meningkatkan produktivitas.

Padahal, bagaimana anda memulai hari memiliki pengaruh besar terhadap energi, fokus, dan suasana hati sepanjang hari.

Seorang yang merasa tidak termotivasi memerlukan perubahan kecil dalam kebiasaan pagi atau rutinitas yang mampu mengubah cara mereka berpikir dan bertindak.

Secara ilmiah, pagi hari merupakan waktu penting bagi otak untuk dapat meningkatkan produktivitas.

Hormon seperti kortisol (yang membantu kewaspadaan) mencapai puncaknya setelah bangun tidur, sehingga momen ini ideal untuk membangun kebiasaan positif.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa rutinitas pagi yang terstruktur dapat meningkatkan fokus, suasana hati, serta kinerja kognitif karena membantu menstabilkan ritme sirkadian tubuh.

Dilansir YourTango, Berikut 8 kebiasaan pagi yang bisa membantu mengatasi rasa malas dan kebingungan:

1. Bangun pada waktu yang konsisten

Bangun pada jam yang sama setiap hari membantu tubuh menyesuaikan ritme biologis. Hal ini membuat anda lebih segar dan tidak mudah merasa lelah di pagi hari.