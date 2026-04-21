5 Kebiasaan Unik yang Ditemui pada Orang dengan Mental Baja, Punya Kontrol Emosional yang Kuat

JawaPos.com - Memiliki mental yang kuat secara emosional bukan berarti tidak pernah merasa sedih atau takut, melainkan tahu bagaimana cara bangkit kembali usai terpuruk.

Banyak orang mengira menjadi kuat berarti harus keras pada diri sendiri, padahal kuncinya justru terletak pada kebiasaan sederhana yang kerap diabaikan.

Menurut psikologi, ada beberapa kebiasaan orang yang memiliki kepribadian tangguh meski sedang mengalami hal buruk.

Dilansir dari Your Tango, berikut ini kebiasaan-kebiasaan unik yang biasanya ditemukan pada orang yang bermental baja.

1. Berhenti Menyenangkan Semua Orang

Orang yang kuat secara emosional sangat paham bahwa mereka tidak bisa membuat semua orang bahagia.

Mereka tidak merasa bersalah saat harus menolak permintaan yang tidak sesuai dengan prioritas atau nilai-nilai yang dipegang.