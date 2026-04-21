6 Kebiasaan yang Berdampak pada Keuangan, Ini Cara Menabung agar Financial Freedom Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kondisi finansial seseorang tidak selalu ditentukan oleh seberapa besar penghasilan yang diterima setiap bulannya.

Psikologi keuangan mengungkap bahwa kebiasaan kecil sehari-hari justru paling menentukan kesehatan keuangan jangka panjang.

Banyak orang gagal menabung bukan karena kurang penghasilan, melainkan karena tidak menyadari pola pengeluaran mereka sendiri.

Mencapai financial freedom bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari disiplin kecil yang dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (21/4), berikut enam kebiasaan sederhana yang direkomendasikan pakar keuangan dan terbukti memberi dampak besar pada kondisi finansialmu.

1. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk mengecek saldo rekening

Salah satu penyebab utama pengeluaran yang tidak terkendali adalah tidak memantau saldo rekening secara rutin.

Pengeluaran kecil yang tampak sepele cenderung terakumulasi dengan cepat tanpa disadari oleh pemiliknya.

Meluangkan dua hingga tiga menit setiap hari untuk mengecek rekening membuat kamu tetap terhubung dengan realitas keuangan.