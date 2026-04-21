Bye-Bye Rambut Rusak! Ini 5 Tips Meluruskan Rambut Secara Alami Tanpa Catokan

Ilustrasi rambut lurus/freepik
JawaPos.com-Memiliki rambut lurus,halus, dan mudah diatur adalah impian banyak orang. Banyak cara bisa anda lakukan untuk mendapatkan tampilan rambut seperti ini.
Salah satu cara yang paling praktis adalah menggunakan hair styling alat catokan. Namun, pemakaian alat catokan bersuhu tinggi secara terus menerus dapat menimbulkan berbagai masalah pada rambut, seperti kering, bercabang, rapuh, sampai kebotakan.
Namun, ada cara yang lebih aman dan alami untuk membantu meluruskan rambut tanpa merusaknya. Hasilnya? Anda akan mendapatkan rambut yang tampak lebih lurus, metode ini juga membantu menjaga kesehatan rambut supaya tetap lembut, sehat, dan mudah diatur.
Berikut informasi dari laman sozoskinclinic.com dan www.naturalfarm.id mengenai bahan-bahan alami yang dapat membantu meluruskan rambut anda.
Minyak alami
Minyak esensial bisa meluruskan rambut anda. Minyak esensial yang direkomendasikan agar rambut anda lurus adalah minyak almond, zaitun, argan, dan kelapa. minyak-minyak ini membantu menjadi lurus, halus, dan lembut. Aplikasikan pada helai rambut anda, supaya mendapatkan rambut lurus yang mudah diatur.
Masker telur dan tepung beras
Masker organik dari campuran putih telur dan tepung beras bisa membantu meluruskan rambut. Aplikasikan masker organik ini dari akar sampai ujung rambut. Diamkan selama satu jam lalu bilas. Supaya hasilnya terlihat maksimal, lakukan perawatan ini sebanyak dua kali seminggu.
Gel lidah buaya
Gel lidah buaya sudah menjadi bahan alami yang dikenal mampu menghaluskan rambut. Kandungan enzim di dalamnya mampu membuat kutikula rambut anda lebih tenang, sehingga rambut bisa mudah diatur, halus, lembut, dan lurus.
Campuran susu dan madu
Campuran susu dan madu mampu membantu rambut lurus dan lebih mudah diatur. Susu mengandung protein whey. Sementara madu, mampu mengunci kelembaban. Campurkan dua bahan ini, dan aplikasikan menggunakan botol semprot agar semakin mudah.
Perasaan daun seledri
Sari pati daun seledri juga dapat meluruskan rambut anda. Caranya, peras daun seledri bersamaan dengan air, ambil sarinya lalu gunakan sebagai masker alami. Diamkan beberapa saat lalu bilas menggunakan air saat keramas.
