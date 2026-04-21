Endah Primasari Utami
21 April 2026, 22.06 WIB

Spesial Hari Kartini: Pilih 1 Dewi yang Mencerminkan Diri Anda dan Ketahui Kekuatan yang Anda Miliki sebagai Perempuan

Gambar Dewi pilihan mencerminkan kekuatan yang Anda miliki sebagai perempuan. (Instagram dasha.takisho.) - Image

Gambar Dewi pilihan mencerminkan kekuatan yang Anda miliki sebagai perempuan. (Instagram dasha.takisho.)

JawaPos.com - Mengingat hari ini diperingati sebagai Hari Kartini yang identik dengan perempuan, jadi, tes kepribadian kali ini dipenuhi gambar Dewi-Dewi.

Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Selasa (21/4), tidak hanya sekadar gambar Dewi-Dewi, tapi cerminan kekuatan Anda sebagai seorang perempuan.

1. Dewi Kesuburan

Anda saat ini sedang berada dalam fase pertumbuhan. Memang belum terlihat sepenuhnya, tapi diam-diam dalam diri Anda berkembang, mulai dari ide, peluang, bahkan kekuatan batin.

Sebagai perempuan, Anda membawa energi pengasuhan. Tapi, jangan sampai memberi secara berlebihan, karena apa yang Anda tumbuhkan sudah sewajarnya memberikan kebaikan untuk Anda.

2. Dewi Api

Sebagai perempuan, Anda adalah kekuatan, keinginan, dan bakat alami. Anda tidak hanya menginginkan sesuatu, tapi Anda membara untuk itu. Jadi, inilah saatnya Anda bertindak dan melangkah dengan berani.

Satu hal yang perlu Anda ingat, api dapat menciptakan atau menghancurkan. Semua itu tergantung bagaimana Anda mengendalikan atau menekan.

3. Dewi Cinta

Anda sangat terhubung dengan emosi, keindahan, dan koneksi. Cinta menjadi bahasa Anda, namun pertumbuhan Anda berasal dari memilih diri sendiri, bukan kehilangan diri sendiri dalam diri orang lain.

Kelembutan menjadi kekuatan Anda sebagai perempuan, bukan kelemahan.

4. Dewi Bulan

Anda intuitif, sensitif, dan sangat terhubung dengan hal yang tidak terlihat.  Sebagai perempuan, Anda mampu merasakan hal-hal yang dilewatkan orang lain.

Saat ini, Anda sedang dibimbing ke dalam. Percayalah pada suara batin Anda, meski belum masuk akal secara logis.

5. Dewi Perang

Sebagai perempuan, Anda kuat, mandiri, dan tidak takut memperjuangkan apa yang menjadi hak Anda. Mungkin karena Anda sudah melalui banyak hal untuk mengetahui nilai diri Anda.

Tapi ingat, tidak setiap pertempuran milik Anda. Jadi, Anda perlu naik ke level selanjutnya, yakni memilih perdamaian daripada pembuktian.

6. Dewi Air

Sebagai perempuan, Anda luwes, emosional, dan mudah beradaptasi. Anda mampu bertahan dalam situasi apa pun karena Anda mengalir.

Tapi, kadang kala Anda menghindari konfrontasi dengan menjauh. Jadi, Anda perlu mempelajari bagaimana tetap tenang ketika itu penting.***
