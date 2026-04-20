Shania Vivi Armylia Putri
21 April 2026, 04.40 WIB

Beralih ke Pengharum Ruangan Alami Ini! Udara Tetap Bersih Bebas Pencemaran dan Kesehatan Organ Pernapasan Bisa Terjaga

Ilustrasi pengharum ruangan alami/freepik

JawaPos.com-Ruangan interior yang wangi dapat mempengaruhi mood seseorang. 

Aroma yang menyenangkan mampu memberikan sensasi relaksasi, menenangkan pikiran, mengurangi stres, meredakan rasa panik, serta menciptakan kenyamanan di dalam rumah.

Beberapa pewangi sintetis memang lebih sering dipilih menjadi solusi praktis untuk mengharumkan ruangan. Namun, penggunaan pengharum sintetis juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan organ pernapasan dan lingkungan.

Pewangi sintetis mampu merusak kualitas udara karena bahan kimia yang tidak mudah terurai secara alami, sehingga berpotensi menumpuk dan menyebabkan pencemaran udara.

Dalam segi kesehatan, kandungan bahan kimia yang tinggi pada pewangi sintetis juga dapat mengganggu organ pernapasan, terutama jika digunakan terus menerus.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi bau di dalam ruangan. Ada beberapa langkah yang bisa anda lakukan seperti yang dikutip dari laman www.pupuk-indonesia.com yakni membersihkan ruangan, memberikan aroma segar pada kain, serta memanfaatkan bahan alami sebagai pengharum ruangan .

Seperti yang kami rangkum dari laman mylovebedcover.com berikut cara membuat pengharum ruangan alami, menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah.  

Kombinasi bahan alami ini bisa menjadi solusi  untuk bagian interior anda yang bau dan tidak segar. Jeruk mampu memberikan sensasi fresh sementara gabungan cengkeh dan kayu manis dapat membuat ruangan anda menjadi nyaman dan menenangkan. Supaya anda bisa membuat pengharum ruangan alami ini, anda perlu mencampurkan irisan jeruk, potongan kayu manis, dan cengkeh ke dalam toples yang sudah diberi air.  

Siapkan toples kemudian beri irisan lemon, ekstrak vanila, dan rosemary, beri air dan campurkan semua bahan. Selain menghasilkan aroma ruangan yang menenagkan dan soft, aroma rosemary mampu meningkatkan fokus dan daya ingat anda. 

Kombinasi antara mint, vanilla, dan jeruk nipis mampu membuat suasana ruangan anda menjadi segar dan menenangkan. Apalagi ekstrak dari vanila yang mampu mengurangi nyeri. Caranya cukup sederhana, campur semua bahan lalu masukkan ke dalam toples, kemudian tambahkan dengan air. 

Artikel Terkait
Hacks Tips Curly Rambut Tanpa Menggunakan Catokan, Hasilnya Bervolume dan Terlihat Natural! - Image
Lifestyle

Hacks Tips Curly Rambut Tanpa Menggunakan Catokan, Hasilnya Bervolume dan Terlihat Natural!

15 April 2026, 00.19 WIB

Anda Tahu Seorang Pria Serius dengan Anda Ketika 9 Gestur Harian Ini Muncul Secara Alami Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Anda Tahu Seorang Pria Serius dengan Anda Ketika 9 Gestur Harian Ini Muncul Secara Alami Menurut Psikologi

14 April 2026, 03.35 WIB

4 Makanan Sehat Ini Meningkatkan Testosteron Secara Alami, Pria Pasti Suka - Image
Lifestyle

4 Makanan Sehat Ini Meningkatkan Testosteron Secara Alami, Pria Pasti Suka

02 Maret 2026, 14.49 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

