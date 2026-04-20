Beralih ke Pengharum Ruangan Alami Ini! Udara Tetap Bersih Bebas Pencemaran dan Kesehatan Organ Pernapasan Bisa Terjaga

JawaPos.com-Ruangan interior yang wangi dapat mempengaruhi mood seseorang.

Aroma yang menyenangkan mampu memberikan sensasi relaksasi, menenangkan pikiran, mengurangi stres, meredakan rasa panik, serta menciptakan kenyamanan di dalam rumah.

Beberapa pewangi sintetis memang lebih sering dipilih menjadi solusi praktis untuk mengharumkan ruangan. Namun, penggunaan pengharum sintetis juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan organ pernapasan dan lingkungan.

Pewangi sintetis mampu merusak kualitas udara karena bahan kimia yang tidak mudah terurai secara alami, sehingga berpotensi menumpuk dan menyebabkan pencemaran udara.

Dalam segi kesehatan, kandungan bahan kimia yang tinggi pada pewangi sintetis juga dapat mengganggu organ pernapasan, terutama jika digunakan terus menerus.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi bau di dalam ruangan. Ada beberapa langkah yang bisa anda lakukan seperti yang dikutip dari laman www.pupuk-indonesia.com yakni membersihkan ruangan, memberikan aroma segar pada kain, serta memanfaatkan bahan alami sebagai pengharum ruangan .

Seperti yang kami rangkum dari laman mylovebedcover.com berikut cara membuat pengharum ruangan alami, menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah.

Cengkeh, jeruk, dan kayu manis

Kombinasi bahan alami ini bisa menjadi solusi untuk bagian interior anda yang bau dan tidak segar. Jeruk mampu memberikan sensasi fresh sementara gabungan cengkeh dan kayu manis dapat membuat ruangan anda menjadi nyaman dan menenangkan. Supaya anda bisa membuat pengharum ruangan alami ini, anda perlu mencampurkan irisan jeruk, potongan kayu manis, dan cengkeh ke dalam toples yang sudah diberi air.

Vanilla, lemon, dan rosemary

Siapkan toples kemudian beri irisan lemon, ekstrak vanila, dan rosemary, beri air dan campurkan semua bahan. Selain menghasilkan aroma ruangan yang menenagkan dan soft, aroma rosemary mampu meningkatkan fokus dan daya ingat anda.

Mint, vanilla, jeruk nipis