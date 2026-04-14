Hacks Tips Curly Rambut Tanpa Menggunakan Catokan, Hasilnya Bervolume dan Terlihat Natural!

Ilustrasi curly hairdo/freepik
JawaPos.com-Rambut curly atau keriting menjadi style hairdo yang digemari, terutama bagi kaum hawa.
Model rambut ini bisa memberikan kesan natural, sehat, bervolume dan indah. Pada umumnya, efek curly bisa dibuat di salon atau dengan bantuan alat catokan khusus.
Namun, tidak perlu khawatir jika anda tidak memilikinya, anda bisa mendapatkan model rambut curly dengan beberapa teknik yang bisa dicoba di rumah
Cara-cara ini tidak membutuhkan biaya besar dan bisa dilakukan dengan alat sederhana yang tidak pernah kita duga.
Hasilnya pun tetap sama, dan agar lebih bisa tahan lama, anda bisa menambahkan hairspray setelah selesai mengcurly.
Berikut adalah teknik manual untuk menciptakan efek curly alami pada rambut, menggunakan barang-barang sederhana di rumah, menurut informasi dari laman allthingsbeauty.com dan emeronhaircare.com.
Kepang rambut
Anda bisa mendapatkan efek curly alami dengan memakai teknik kepang rambut. Usahakan mengepang saat kondisi rambut masih lembab. Supaya bisa mendapatkan efek yang maksimal, diamkan kepangan ini selama semalaman. Pada pagi harinya, anda sudah bisa mendapatkan rambut bervolume dan keriting alami.
Cancurls
Teknik cancurls kerap berseliweran di TikTol. Cara cancurls cukup unik, yakni dengan menggunakan kaleng soda. Caranya cukup sederhana, yakni dengan memasukkan beberapa bagian rambut ke dalam kaleng, kemudian dipanaskan memakai hairdryer.
Cepol
Teknik cepol juga bisa anda gunakan untuk mendapatkan efek curly. Caranya, dengan melilitkan beberapa helai rambut kemudian cepol. Ikat dengan karet dan diamkan selama beberapa jam.
Roll rambut
Roll rambut merupakan cara jadul untuk menciptakan efek curly. Caranya, anda hanya perlu menyiapkan roll rambut, kemudian gulung beberapa bagian rambut anda ke arah luar, kemudian diamkan selama satu jam.
