Irfan Ferdiansyah
14 April 2026, 03.35 WIB

Anda Tahu Seorang Pria Serius dengan Anda Ketika 9 Gestur Harian Ini Muncul Secara Alami Menurut Psikologi

seseorang yang serius dengan pasangannya./Freepik/freepik

JawaPOs.com - Dalam sebuah hubungan, kata-kata sering kali terasa indah, tetapi tindakanlah yang benar-benar berbicara. Banyak orang bertanya-tanya: apakah dia benar-benar serius, atau hanya sekadar lewat?

Psikologi hubungan menunjukkan bahwa keseriusan seseorang tidak selalu ditunjukkan lewat deklarasi besar, melainkan melalui gestur kecil yang konsisten—yang muncul secara alami setiap hari.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (11/4), terdapat sembilan gestur harian yang menjadi tanda kuat bahwa seorang pria benar-benar serius dengan Anda.

1. Dia Mengingat Hal-Hal Kecil Tentang Anda

Pria yang serius tidak hanya mendengarkan—dia memperhatikan. Ia mengingat detail kecil seperti makanan favorit Anda, cerita masa lalu Anda, atau bahkan hal-hal yang Anda katakan sepintas lalu.

Dalam psikologi, ini menunjukkan adanya emotional investment. Otak manusia cenderung menyimpan informasi yang dianggap penting secara emosional. Jika dia mengingat hal-hal kecil tentang Anda, itu berarti Anda memiliki tempat khusus dalam pikirannya.

2. Dia Konsisten, Bukan Sekadar Intens Sesaat

Banyak orang bisa terlihat sangat perhatian di awal, tetapi kemudian menghilang. Pria yang serius justru menunjukkan konsistensi.

Dia tidak hanya hadir saat suasana hati baik. Dia tetap hadir saat sibuk, lelah, atau bahkan saat hubungan sedang tidak sempurna. Konsistensi adalah salah satu indikator utama komitmen dalam psikologi hubungan.

3. Dia Mengajak Anda Masuk ke Dalam Kehidupannya

Jika dia mulai memperkenalkan Anda ke teman, keluarga, atau lingkar sosialnya, itu bukan hal kecil.

Ini menunjukkan bahwa dia tidak melihat Anda sebagai sesuatu yang sementara. Dalam psikologi sosial, ini disebut sebagai integration into social identity—di mana seseorang mulai memasukkan pasangan ke dalam bagian penting kehidupannya.

4. Dia Nyaman Menunjukkan Sisi Rentannya

Banyak pria tumbuh dengan tekanan untuk terlihat kuat. Jadi ketika seorang pria mulai membuka diri—bercerita tentang ketakutan, kegagalan, atau masa lalunya—itu adalah tanda kepercayaan yang dalam.

Kerentanan adalah fondasi dari hubungan yang serius. Tanpa itu, hubungan hanya akan berada di permukaan.

5. Dia Menghargai Waktu Anda

Pria yang serius tidak akan memperlakukan waktu Anda sebagai sesuatu yang bisa dianggap remeh.

Dia tidak sering membatalkan rencana tanpa alasan jelas, tidak membuat Anda menunggu tanpa kepastian, dan berusaha menyesuaikan jadwal agar bisa bertemu Anda. Ini menunjukkan adanya respect dan prioritization.

6. Dia Mendukung Anda, Bukan Mengontrol Anda

Perbedaan antara perhatian dan kontrol sangat jelas dalam psikologi.

Pria yang serius akan:

Mendukung impian Anda
Memberi ruang untuk berkembang
Tidak merasa terancam oleh kesuksesan Anda

Dia ingin Anda tumbuh, bukan membatasi Anda.

7. Dia Berusaha Menyelesaikan Konflik, Bukan Menghindarinya

Setiap hubungan pasti memiliki konflik. Yang membedakan adalah bagaimana seseorang menghadapinya.

Pria yang serius tidak lari dari masalah. Dia mau berdiskusi, mencari solusi, dan memperbaiki keadaan. Ini menunjukkan commitment to long-term relationship, bukan sekadar kenyamanan sesaat.

8. Bahasa Tubuhnya Konsisten dengan Kata-Katanya

Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa sebagian besar komunikasi manusia adalah non-verbal.

Perhatikan:

Kontak mata yang tulus
Posisi tubuh yang terbuka
Sentuhan kecil yang natural

Jika bahasa tubuhnya selaras dengan apa yang dia katakan, itu tanda kejujuran dan ketulusan.

9. Dia Memasukkan Anda dalam Rencana Masa Depannya

Ini mungkin tanda paling jelas.

Dia mulai berbicara tentang masa depan—entah itu rencana liburan, karier, atau bahkan hal yang lebih serius—dan Anda ada di dalamnya.

Ketika seseorang melihat Anda sebagai bagian dari masa depannya, itu berarti dia tidak hanya hadir untuk saat ini, tetapi juga untuk jangka panjang.

Penutup

Keseriusan dalam hubungan tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata besar atau janji dramatis. Justru, ia terlihat dari hal-hal sederhana yang dilakukan berulang kali tanpa paksaan.

Gestur harian ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam psikologi, konsistensi dari tindakan kecil adalah indikator paling kuat dari niat yang besar.

Jika Anda melihat sebagian besar tanda ini dalam dirinya, kemungkinan besar Anda tidak hanya “dijalani”—Anda sedang dipilih dengan sungguh-sungguh.

Dan itu adalah sesuatu yang tidak semua orang dapatkan.
Editor: Hanny Suwindari
