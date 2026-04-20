Siapa yang Ingin Coba Red Light Therapy? Kenali Prosedur Peremajaan Kulit dengan Lampu Infra Merah

JawaPos.com - Baik yang sangat peduli dengan penampilan maupun tidak, hampir semua orang pasti pernah mendengar ungkapan "cantik itu sakit" (beauty is pain). Hal ini muncul karena standar kecantikan sering kali begitu tinggi dan sulit dicapai, sehingga banyak orang merasa harus menjalani berbagai prosedur demi menjadi cantik.

Dalam dunia medis kecantikan, para peneliti mulai mengembangkan banyak alat, obat dan mesin untuk meningkatkan kemudahan seseorang mencapai cantik yang mereka inginkan.

Salah satu isu kecantikan yang dihindari oleh semua orang adalah penuaan, karena semua orang pasti ingin awet muda. Dari situ, ditemukan dan dikembangkan banyak alat untuk membuat kulit kita lebih awet muda.

Red Light Therapy

Dilansir dari Alodokter, red light therapy adalah terapi yang menggunakan cahaya merah dengan gelombang rendah. Nama lain dari terapi ini adalah low level light therapy atau cold therapy.

Harvard Health mengatakan bahwa terapi ini secara medis dikenal sebagai photobiomodulation, dimana digunakan alat-alat yang mengeluarkan cahaya merah hingga inframerah yang ditujukan ke kulit.

Alat-alat ini dapat ditemukan di klinik-klinik spesialis kulit atau dermatologis, tapi sekarang juga bisa ditemukan di berbagai alat-alat berukuran sedang hingga kecil yang dapat digunakan di rumah.

Peralatan rumahan ini biasanya menggunakan lampu LED atau laser rendah sehingga lebih aman untuk digunakan.

Manfaat