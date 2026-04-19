Cara Mendukung Pasangan yang Mengalami Depresi: 10 Langkah Bijak Menjaga Hubungan Tetap Sehat

JawaPos.com - Menjalin hubungan dengan pasangan yang mengalami depresi bukanlah hal yang mudah. Anda mungkin merasakan campuran emosi, mulai dari kebingungan, kelelahan, hingga keinginan kuat untuk membantu.

Di sisi lain, muncul berbagai pertanyaan tentang bagaimana cara bersikap yang tepat tanpa memperburuk keadaan.

Depresi bukan sekadar perubahan suasana hati, melainkan kondisi kesehatan mental yang kompleks dan memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, serta bertindak.

Oleh karena itu, memahami kondisi ini secara menyeluruh menjadi langkah awal yang penting agar Anda dapat memberikan dukungan yang tepat.

Artikel ini membahas sepuluh cara yang dapat Anda lakukan untuk mendukung pasangan yang mengalami depresi yang dilansir dari verywellmind.com pada Minggu (19/04).

Tidak hanya berfokus pada pasangan, pembahasan ini juga membantu Anda menjaga keseimbangan diri agar hubungan tetap sehat dan berkelanjutan.

1. Memahami Depresi secara Menyeluruh

Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mempelajari apa itu depresi.

Pemahaman ini mencakup penyebab, gejala, hingga metode penanganannya.