7 Kunci Komunikasi Pasangan Dewasa yang Tetap Tenang Meski Situasi Sedang Tegang

JawaPos.Com - Ketegangan dalam hubungan bukan sesuatu yang bisa dihindari sepenuhnya.

Perbedaan pendapat, tekanan dari luar, atau ekspektasi yang tidak terpenuhi sering kali memicu suasana yang memanas.

Dalam kondisi seperti ini, komunikasi menjadi penentu apakah hubungan akan semakin kuat atau justru retak perlahan.

Pasangan yang dewasa tidak selalu bebas dari konflik, tetapi mereka memiliki cara berbeda dalam menghadapinya. Ketika emosi mulai meningkat, mereka tidak langsung bereaksi secara impulsif.

Sebaliknya, mereka memilih untuk tetap tenang dan menjaga cara berkomunikasi agar situasi tidak semakin memburuk.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh kunci komunikasi pasangan dewasa yang mampu tetap tenang meski situasi sedang tegang.

1. Mengatur Nada Bicara, Bukan Hanya Isi Pembicaraan

Kata-kata yang disampaikan dengan nada tinggi sering kali lebih menyakitkan dibandingkan isi pembicaraan itu sendiri.

Pasangan yang dewasa memahami bahwa cara berbicara sama pentingnya dengan apa yang disampaikan.

Dalam situasi tegang, mereka berusaha menjaga nada suara tetap stabil.

Hal ini membantu menciptakan ruang yang lebih aman untuk berdiskusi tanpa memperkeruh suasana.

2. Mendengarkan untuk Memahami, Bukan Membalas

Kebiasaan mendengarkan sering kali tergantikan oleh keinginan untuk segera merespons.

Dalam kondisi emosional, banyak orang hanya menunggu giliran untuk berbicara.