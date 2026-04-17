10 Kualitas Pria Berusia 40 Tahun ke Atas yang Membuat Mereka Tampak Lebih Berkelas

Ilustrasi pria berusia 40 tahunan. (Freepik)
JawaPos.Com - Kedewasaan sering kali tidak hanya diukur dari angka usia, tetapi dari cara seseorang membawa dirinya dalam berbagai situasi.
Seiring bertambahnya pengalaman hidup, banyak pria mulai menunjukkan kualitas yang tidak terlihat pada masa-masa sebelumnya.
Bukan lagi tentang penampilan semata, melainkan tentang sikap, cara berpikir, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain.
Pesona pria yang telah memasuki usia 40 tahun ke atas biasanya terasa lebih tenang, stabil, dan berkelas.
Hal ini tidak muncul secara instan, melainkan terbentuk dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran.
Dari kegagalan, keberhasilan, hingga berbagai dinamika kehidupan, semua itu membentuk karakter yang lebih matang.
Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kualitas yang membuat pria berusia 40 tahun ke atas tampak lebih berkelas.
1. Tenang dalam Menghadapi Tekanan
Situasi sulit tidak lagi dihadapi dengan kepanikan. Pria yang telah melewati banyak pengalaman cenderung lebih tenang dalam menyikapi tekanan.
Ketika masalah datang, mereka tidak terburu-buru bereaksi. Kemampuan untuk berpikir jernih di tengah situasi yang rumit menjadi salah satu tanda kedewasaan yang kuat.
2. Memiliki Kendali Emosi yang Baik
Ledakan emosi yang tidak terkontrol semakin jarang terlihat. Mereka lebih mampu mengelola perasaan, baik itu marah, kecewa, maupun frustrasi.
Kendali emosi ini membuat interaksi dengan orang lain terasa lebih nyaman dan penuh rasa hormat.
3. Tidak Lagi Mencari Pengakuan Berlebihan
Keinginan untuk selalu diakui atau dipuji mulai berkurang. Mereka lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?