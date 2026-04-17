10 Kualitas Pria Berusia 40 Tahun ke Atas yang Membuat Mereka Tampak Lebih Berkelas

JawaPos.Com - Kedewasaan sering kali tidak hanya diukur dari angka usia, tetapi dari cara seseorang membawa dirinya dalam berbagai situasi.

Seiring bertambahnya pengalaman hidup, banyak pria mulai menunjukkan kualitas yang tidak terlihat pada masa-masa sebelumnya.

Bukan lagi tentang penampilan semata, melainkan tentang sikap, cara berpikir, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain.

Pesona pria yang telah memasuki usia 40 tahun ke atas biasanya terasa lebih tenang, stabil, dan berkelas.

Hal ini tidak muncul secara instan, melainkan terbentuk dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran.

Dari kegagalan, keberhasilan, hingga berbagai dinamika kehidupan, semua itu membentuk karakter yang lebih matang.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kualitas yang membuat pria berusia 40 tahun ke atas tampak lebih berkelas.

1. Tenang dalam Menghadapi Tekanan

Situasi sulit tidak lagi dihadapi dengan kepanikan. Pria yang telah melewati banyak pengalaman cenderung lebih tenang dalam menyikapi tekanan.

Ketika masalah datang, mereka tidak terburu-buru bereaksi. Kemampuan untuk berpikir jernih di tengah situasi yang rumit menjadi salah satu tanda kedewasaan yang kuat.

2. Memiliki Kendali Emosi yang Baik

Ledakan emosi yang tidak terkontrol semakin jarang terlihat. Mereka lebih mampu mengelola perasaan, baik itu marah, kecewa, maupun frustrasi.

Kendali emosi ini membuat interaksi dengan orang lain terasa lebih nyaman dan penuh rasa hormat.

3. Tidak Lagi Mencari Pengakuan Berlebihan