7 Ciri Pria Setia yang Bisa Kamu Kenali Sejak Awal Hubungan, Perempuan Wajib Simak!

JawaPos.com - Di awal hubungan, sering kali perasaan berbunga-bunga membuat kita sulit melihat dengan jernih seperti apa sebenarnya karakter pasangan.

Banyak orang baru menyadari kesetiaan seseorang setelah hubungan berjalan lama, bahkan setelah mengalami kekecewaan.

Padahal, ada tanda-tanda sederhana yang sebenarnya sudah bisa dikenali sejak awal.

Kesetiaan bukan hanya soal kata-kata manis atau janji, tetapi terlihat dari sikap, kebiasaan, dan cara seseorang memperlakukan pasangannya sehari-hari.

Memahami ciri-ciri pria yang setia sejak dini bisa membantu perempuan mengambil keputusan yang lebih bijak dan membangun hubungan yang sehat, kuat, dan bertahan lama.

Dilansir dari laman Small Business Bonfire pada Rabu (29/4), berikut merupakan 7 ciri pria setia yang bisa dikenali sejak awal hubungan.

1. Pemahaman dan empati

Pria yang memiliki sifat ini biasanya benar-benar memperhatikan pasangannya, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering dianggap sepele.

Ia tahu kapan pasangannya sedang tidak baik-baik saja meskipun tidak diucapkan secara langsung. Ia juga berusaha melihat situasi dari sudut pandang pasangannya, bukan hanya dari dirinya sendiri.

Empati membuatnya tidak cepat menghakimi atau menyalahkan. Misalnya, saat pasangan marah atau sedih, ia tidak langsung membalas emosi tersebut, tetapi mencoba memahami penyebabnya terlebih dahulu.

Hal ini menciptakan hubungan yang lebih hangat karena pasangan merasa didengar, dimengerti, dan dihargai secara emosional.

2. Komunikasi terbuka dan jujur

Dalam hubungan yang sehat, komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi juga soal keberanian untuk berkata jujur.

Pria yang setia tidak menyembunyikan perasaan, tidak memendam masalah terlalu lama, dan tidak membuat pasangannya menebak-nebak.