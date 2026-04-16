5 Deodorant Alami Anti Bau agar Tetap Wangi di Musim Hujan

Musim hujan membawa jeda dari panasnya terik matahari.

Namun, musim hujan sering kali disertai dengan kelembapan tinggi, keringat berlebihan, dan bau badan.

Meskipun ada deodorant yang menawarkan solusi cepat, deodorant tersebut mengandung bahan kimia dan pewangi sintetis yang dapat mengiritasi kulit sensitif.

Nah agar Anda tetap segar dan bebas bau, membuat deodorant sendiri menjadi pilihan tepat.

Anda bisa membuat deodorant sendiri menggunakan bahan-bahan dapur seperti soda kue, jus lemon, dan lainnya.

Deodorant alami ini hemat biaya, ramah kulit, dan dapat disesuaikan dengan preferensi aroma.

Dilansir English jagran, berikut 5 cara membuat deodorant sendiri dengan bahan-bahan dapur umum untuk tetap wangi dan segar di musim hujan.

1. Soda kue dan minyak kelapa

Untuk membuat deodorant buatan sendiri ini, campurkan 1 sendok makan soda kue dengan 2 sendok makan minyak kelapa hingga membentuk pasta halus.