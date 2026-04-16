5 Cara Pakai Kamper untuk Hilangkan Bau Apek di Rumah saat Musim Hujan

JawaPos.com - Meskipun musim hujan membawa angin sejuk dan momen nyaman, ini juga meninggalkan bau apek di rumah.

Dinding yang lembap, sinar matahari yang terbatas, dan kelembapan yang meningkat dapat membuat bagian dalam rumah terasa berat dan pengap.

Selain itu, kain, furnitur, dan bahkan lemari menyerap kelembapan dan berbau tidak sedap.

Pengharum ruangan hanya dapat menutupi bau apek di rumah untuk sementara waktu.

Di sinilah solusi alami berperan, yaitu kamper yang mengatasi bau dan kelembapan.

Kamper memiliki aroma yang menyegarkan dan sifat antijamur, menjaga ruangan tetap wangi di musim hujan.

Dilansir English jagran, berikut lima cara cerdas menggunakan kamper untuk menghilangkan bau apek di rumah saat musim hujan.

1. Penyegar lemari pakaian

Lemari dan laci akan berbau apak selama musim hujan. Letakkan dua hingga tiga bola kamper dalam kantong kain kecil dan selipkan di sudut-sudutnya.