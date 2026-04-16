Orang yang Langsung Memeriksa Ponselnya Begitu Bangun Tidur di Pagi Hari Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang bahkan menjadikannya sebagai “alarm” utama untuk bangun tidur. Namun, kebiasaan yang tampak sepele—langsung memeriksa ponsel begitu membuka mata di pagi hari—ternyata menyimpan makna psikologis yang cukup dalam.

Menurut berbagai kajian dalam psikologi perilaku, kebiasaan ini tidak hanya sekadar rutinitas, tetapi juga dapat mencerminkan kondisi mental, pola pikir, hingga gaya hidup seseorang.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh ciri yang biasanya dimiliki oleh orang yang langsung mengecek ponselnya setelah bangun tidur.

1. Memiliki Tingkat Ketergantungan Tinggi pada Teknologi

Orang yang langsung meraih ponsel di pagi hari umumnya memiliki keterikatan yang kuat terhadap teknologi. Ponsel bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sumber informasi, hiburan, bahkan pelarian dari realitas.

Secara psikologis, ini bisa menunjukkan adanya digital dependency, yaitu kondisi di mana seseorang merasa “tidak lengkap” tanpa akses ke perangkat digitalnya.

2. Cenderung Mengalami Kecemasan (Anxiety)

Kebiasaan ini sering kali dipicu oleh rasa ingin tahu yang berlebihan: apakah ada pesan penting? Notifikasi? Kabar terbaru?

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan anticipatory anxiety, yaitu kecemasan terhadap hal-hal yang mungkin terjadi. Orang seperti ini merasa perlu “memastikan” keadaan secepat mungkin setelah bangun tidur.

3. Memiliki Pola Pikir Reaktif, Bukan Proaktif

Langsung membuka ponsel di pagi hari membuat seseorang langsung “bereaksi” terhadap dunia luar—pesan, berita, media sosial—sebelum sempat mengatur pikirannya sendiri.

Artinya, hari mereka dimulai dengan respons terhadap orang lain, bukan dengan kendali diri. Ini mencerminkan pola pikir reaktif, di mana arah hari ditentukan oleh faktor eksternal.