Bangun Tidur dengan Perasaan Lelah Setiap Hari? Tubuh Anda Mungkin Diam-Diam Meminta 8 Perubahan Ini

JawaPos.com - Bangun tidur seharusnya membuat tubuh terasa segar dan siap menjalani hari. Namun, bagi banyak orang, pagi justru menjadi momen yang berat—mata sulit terbuka, tubuh terasa lemas, dan pikiran masih berkabut.
Jika ini terjadi hampir setiap hari, kemungkinan besar itu bukan sekadar “kurang tidur biasa.” Tubuh Anda sedang mengirimkan sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.
Rasa lelah kronis setelah bangun tidur bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pola hidup hingga kondisi kesehatan yang lebih kompleks.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/4), terdapat delapan perubahan penting yang mungkin sedang diminta oleh tubuh Anda.
1. Perbaiki Pola Tidur Anda (Bukan Hanya Durasi)
Banyak orang berpikir bahwa tidur 7–8 jam sudah cukup. Namun, kualitas tidur sama pentingnya dengan kuantitasnya. Tidur yang sering terbangun, tidak nyenyak, atau tidak teratur bisa membuat tubuh tidak benar-benar beristirahat.
Cobalah:
Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari
Hindari layar gadget 1 jam sebelum tidur
Ciptakan suasana kamar yang gelap dan sejuk
Tubuh Anda membutuhkan ritme yang konsisten agar bisa masuk ke fase tidur dalam yang memulihkan energi.
2. Kurangi Paparan Gadget di Malam Hari
Cahaya biru dari ponsel dan laptop dapat mengganggu produksi melatonin—hormon yang mengatur tidur. Akibatnya, meskipun Anda tertidur, kualitasnya tidak optimal.
Jika Anda sering scrolling sebelum tidur, itu bisa menjadi alasan utama mengapa Anda bangun dalam kondisi lelah. Mulailah mengganti kebiasaan ini dengan membaca buku ringan atau meditasi singkat.
3. Perhatikan Pola Makan Anda
Apa yang Anda makan, terutama di malam hari, sangat memengaruhi kualitas tidur. Makanan berat, berlemak, atau terlalu manis sebelum tidur bisa membuat tubuh tetap “bekerja” saat seharusnya beristirahat.
Tips sederhana:
Hindari makan besar 2–3 jam sebelum tidur
Kurangi kafein di sore dan malam hari
Perbanyak makanan yang mendukung tidur seperti pisang, almond, atau susu hangat
4. Tingkatkan Aktivitas Fisik
Kurangnya aktivitas fisik bisa membuat tubuh terasa lesu sepanjang hari, termasuk saat bangun tidur. Olahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan kualitas tidur.
Anda tidak harus langsung melakukan olahraga berat. Jalan kaki 20–30 menit setiap hari sudah cukup untuk memberi dampak besar pada energi tubuh Anda.
5. Kelola Stres dengan Lebih Baik
Stres dan kecemasan adalah salah satu penyebab utama tidur tidak nyenyak. Pikiran yang terus aktif di malam hari membuat tubuh sulit benar-benar beristirahat.
Beberapa cara yang bisa dicoba:
Menulis jurnal sebelum tidur
Latihan pernapasan atau meditasi
Mengurangi overthinking dengan rutinitas relaksasi
Jika Anda bangun dalam keadaan lelah meski tidur cukup lama, bisa jadi pikiran Anda tidak pernah benar-benar “tidur.”
6. Perhatikan Lingkungan Tidur
Kamar tidur yang tidak nyaman bisa menjadi penyebab tersembunyi dari kelelahan di pagi hari. Suhu yang terlalu panas, kasur yang tidak mendukung, atau kebisingan bisa mengganggu siklus tidur Anda.
Pastikan:
Kasur dan bantal nyaman
Suhu ruangan sejuk (sekitar 18–22°C)
Minim cahaya dan suara
Lingkungan yang tepat membantu tubuh masuk ke tidur yang lebih dalam dan berkualitas.
7. Cukupi Kebutuhan Cairan
Dehidrasi ringan sering kali tidak disadari, tetapi dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan sulit konsentrasi di pagi hari.
Biasakan:
Minum air putih cukup sepanjang hari
Minum segelas air setelah bangun tidur
Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan lebih mudah memulai hari dengan energi.
8. Evaluasi Kondisi Kesehatan Anda
Jika semua hal di atas sudah diperbaiki tetapi Anda masih sering merasa lelah, mungkin saatnya mempertimbangkan faktor medis. Beberapa kondisi seperti anemia, gangguan tiroid, atau sleep apnea bisa menyebabkan kelelahan kronis.
Jangan ragu untuk:
Melakukan pemeriksaan kesehatan
Berkonsultasi dengan dokter
Mengecek kualitas tidur jika diperlukan
Tubuh Anda tidak pernah “mengeluh” tanpa alasan.
Penutup
Bangun tidur dengan perasaan lelah setiap hari bukanlah hal yang normal dan tidak boleh diabaikan. Itu adalah cara tubuh memberi tahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.
Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten—mulai dari pola tidur, kebiasaan malam, hingga gaya hidup—dapat memberikan dampak besar pada energi dan kualitas hidup Anda.
