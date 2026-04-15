7 Cara Berkomunikasi yang Jarang Dimiliki, Tapi Membuat Hubungan Tetap Kuat Saat Konflik Terjadi

JawaPos.Com - Setiap hubungan, sekuat apa pun fondasinya, pasti akan menghadapi konflik.

Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, hingga emosi yang tidak terkelola dengan baik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bersama.

Namun, yang membedakan hubungan yang bertahan dan yang perlahan retak bukanlah seberapa sering konflik terjadi, melainkan bagaimana cara kedua pihak berkomunikasi saat konflik itu muncul.

Sayangnya, tidak semua orang memiliki kemampuan komunikasi yang cukup matang untuk menghadapi situasi seperti ini.

Banyak yang justru memperkeruh keadaan karena terbawa emosi, merasa paling benar, atau tidak benar-benar mendengarkan.

Padahal, terdapat beberapa cara berkomunikasi yang mungkin jarang dimiliki, tetapi memiliki dampak besar dalam menjaga hubungan tetap kuat, bahkan di tengah konflik yang sulit.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh cara berkomunikasi yang membuat perbedaan tidak berujung perpisahan.

1. Tetap Mendengarkan Tanpa Menyela

Dalam situasi konflik, keinginan untuk membela diri sering kali muncul lebih cepat daripada keinginan untuk mendengarkan.

Akibatnya, pembicaraan berubah menjadi saling memotong tanpa benar-benar memahami inti masalah.

Orang yang memiliki komunikasi yang baik memilih untuk menahan diri sejenak.

Mereka memberi ruang bagi pasangan untuk menyampaikan apa yang dirasakan tanpa interupsi.

Mendengarkan secara utuh bukan berarti setuju, tetapi menunjukkan rasa hormat.

Dari sini, suasana menjadi lebih tenang dan kemungkinan untuk menemukan solusi menjadi lebih besar.